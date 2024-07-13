Рост популярности отечественных соцсетей: Telegram и «ВКонтакте» в лидерах

За последний год российская аудитория Telegram выросла на 10 млн человек, достигнув 61 млн в июне 2024 года. Одновременно аудитория «ВКонтакте» увеличилась с 52 до 55 млн пользователей. Такие данные опубликовала газета «Ведомости», опираясь на исследование компании Mediascope.

По данным Mediascope, в июне 2024 года 25% времени, проведенного россиянами в интернете, приходилось на социальные сети и мессенджеры. Этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер использует 900 млн человек ежемесячно по всему миру, и половина из них открывает приложение каждый день. Дуров также предположил, что в течение года число пользователей может превысить 1 млрд.

В то же время компания VK, владеющая соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассниками», заявила о росте активной месячной аудитории «ВКонтакте» на 9% до 89 млн пользователей в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ежедневная аудитория TikTok сократилась с 31 до 29 млн пользователей. Nik на Unsplash

На третьем месте среди популярных у россиян соцсетей оказался TikTok. Его ежедневная аудитория сократилась с 31 до 29 млн пользователей. В марте 2022 года TikTok приостановил доступ российских пользователей к своему функционалу, включая размещение и просмотр нового контента, а также проведение прямых эфиров.

Среднесуточный охват «Одноклассников» остался на уровне 19 млн человек. Замыкает пятерку популярных соцсетей Instagram*, аудитория которого сократилась с 7 до 6 млн пользователей.

В I квартале 2024 года пользователи платформ VK провели в среднем 4,5 млрд минут в день, по сравнению с 3,6 млрд минут годом ранее. Среднесуточное время, проведенное во «ВКонтакте», увеличилось с 41,1 минуты в июне 2023 года до 46,2 минуты в июне 2024 года. Пользователи «Одноклассников» в среднем проводили 36,8 минуты в день в июне 2024 года, по сравнению с 28,7 минуты годом ранее.

Аналитики отмечают, что рост аудитории Telegram и «ВКонтакте» связан с блокировками в России глобальных соцсетей. Telegram также привлекает пользователей своей функциональностью и возможностями для получения новостей. В то же время TikTok сталкивается с трудностями в привлечении российских пользователей из-за введенных ограничений. Появление альтернативных сервисов для публикации коротких видео также повлияло на снижение его популярности.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена



Екатерина Петрова