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На дорожные работы в Казани направили более 27 млрд рублей

12:25, 07.09.2026

Всего запланирован ремонт 204 участков дорог общей протяженностью более 100 км

На дорожные работы в Казани направили более 27 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

В этом году на дорожные работы в Казани направили более 27 млрд рублей. Об этом сообщил в мэрии председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

В том числе:

  • на ремонт улично-дорожной сети — 18,2 млрд рублей;
  • на «Наш двор» — 4,6 млрд рублей;
  • на строительство и реконструкцию — 3,46 млрд рублей;
  • на ремонт ливневой канализации — 890 млн рублей.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего запланирован ремонт 204 участков дорог общей протяженностью более 100 км.

Напомним, на реализацию программы по модернизации дорожно-уличной сети Татарстана направят более 20 млрд рублей. В ее рамках проводится капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием, с переходным типом покрытия, а также улиц и проездов в населенных пунктах.

Галия Гарифуллина

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