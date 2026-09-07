На дорожные работы в Казани направили более 27 млрд рублей
Всего запланирован ремонт 204 участков дорог общей протяженностью более 100 км
В этом году на дорожные работы в Казани направили более 27 млрд рублей. Об этом сообщил в мэрии председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.
В том числе:
- на ремонт улично-дорожной сети — 18,2 млрд рублей;
- на «Наш двор» — 4,6 млрд рублей;
- на строительство и реконструкцию — 3,46 млрд рублей;
- на ремонт ливневой канализации — 890 млн рублей.
Всего запланирован ремонт 204 участков дорог общей протяженностью более 100 км.
Напомним, на реализацию программы по модернизации дорожно-уличной сети Татарстана направят более 20 млрд рублей. В ее рамках проводится капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием, с переходным типом покрытия, а также улиц и проездов в населенных пунктах.
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