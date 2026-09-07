На дорожные работы в Казани направили более 27 млрд рублей

Всего запланирован ремонт 204 участков дорог общей протяженностью более 100 км

Фото: Максим Платонов

В этом году на дорожные работы в Казани направили более 27 млрд рублей. Об этом сообщил в мэрии председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

В том числе:

на ремонт улично-дорожной сети — 18,2 млрд рублей;



на «Наш двор» — 4,6 млрд рублей;

на строительство и реконструкцию — 3,46 млрд рублей;

на ремонт ливневой канализации — 890 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего запланирован ремонт 204 участков дорог общей протяженностью более 100 км.

Напомним, на реализацию программы по модернизации дорожно-уличной сети Татарстана направят более 20 млрд рублей. В ее рамках проводится капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием, с переходным типом покрытия, а также улиц и проездов в населенных пунктах.



Галия Гарифуллина