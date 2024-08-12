Закрытие Олимпиады в Париже, возгорание Запорожской АЭС, Татарстан — 18-й в рейтинге по качеству дорог
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 12 августа.
- В Париже прошла церемония закрытия летних Олимпийских игр 2024 года. Она проходила на стадионе «Стад де Франс». Российские спортсмены были допущены МОК до участия в закрытии, но не приехали на него. Единственную награду для России завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер — они стали серебряными призерами в парном разряде. Следующие летние Олимпийские игры должны пройти в 2028 году в Лос-Анджелесе.
- Торжественные линейки в учебных заведениях России пройдут 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье. В этот день запланированы церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна, чествование педагогических работников и другие мероприятия. Рекомендации Минпросвещения образовательные учреждения могут выполнять по своему усмотрению с учетом обстановки.
- Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об обязательном указании в патентах данных о профессии иностранных граждан. Сейчас такие сведения указывают по решению высших должностных лиц субъектов страны, но обычно эта графа остается незаполненной. По мнению депутатов, это затрудняет оценку эффективности иностранной рабочей силы.
- Возгорание градирни Запорожской АЭС, возникшее после атаки со стороны ВСУ, полностью ликвидировано. Угрозы парового взрыва нет, радиационный фон в норме. На функционировании АЭС возгорание никак не сказалось. Росатом заявил, что атака может расцениваться как факт ядерного терроризма. Там также отметили, что украинские власти уже предпринимали попытки атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар.
- Только 54,1% российских автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям. В 40 регионах страны доля качественных трасс выше, в 45 субъектах федерации — ниже. В тройку лидеров по количеству хороших входит Москва (97,6%), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4%) и Краснодарский край (84,4%). Татарстан занял 18-е место: доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, на конец 2023 года составляет 65,2%.
- Вице-премьер Сербии Александр Вулин посетит Россию с рабочим визитом 12—15 августа, где у него запланирован ряд встреч с представителями власти и силовых ведомств России. В том числе Вулин выступит на открытии памятника югославским партизанам.
- Мошенники придумали новую схему обмана с использованием портала «Госуслуг» и приложения для электронной подписи «Госключ». Сначала аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», затем загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе». В заключение человеку звонит якобы сотрудник органов, который убеждает подписать доверенность.
- Средства ПВО уничтожили за ночь 18 беспилотников: 11 над Курской, пять — над Белгородской и два — над Воронежской областями, сообщили в Минобороны.
Рената Валеева
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