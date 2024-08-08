Атака на Курскую область: главное

Фото: скриншот с телеграм-канала Алексея Смирнова

С 6 августа Курская область подвергается атаке со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до тысячи военнослужащих с целью захвата участки территории Судженского района, сообщили в Минобороны России. На данный момент пострадали более 30 человек, в том числе военкор Евгений Поддубный. Татарстан и другие регионы России организовали сбор помощи региону. Президент России Владимир Путин заявил, что «киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию». Что произошло за последние несколько дней — в материале «Реального времени»

Хронология: 6 августа

Первые официальные сообщения об атаке на Курскую область появились утром 6 августа. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, ночью со стороны Украины обстреляли город Суджа. На тот момент сообщалось о пяти раненых, в том числе трех детях.

Утром, по сообщению Смирнова, украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Пострадали двое, их доставили в Глушковскую районную больницу. Позже врио губернатора заявил, что из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области.

— Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы. Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов, — написал он в своем телеграм-канале.

Около 15.00 по мск Алексей Смирнов сообщил, что при атаке погибла одна жительница Суджи. За медицинской помощью обратились еще шесть человек — трое суджан, двое из Большесолдатского района и один из Рыльского.

— Повреждены жилые дома и автомобили. Подомовой обход проведем, как только это будет безопасно. Собственникам обязательно окажем помощь. Провел заседание оперштаба, где вместе с представителями силовых структур обсудили сложившуюся ситуацию. Обстановка в приграничье остается сложной, но наши защитники успешно работают на уничтожение противника. На оперштабе приняли решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. Максимально задействованы силы добровольных народных дружин, — доложил врио губернатора Курской области. Позже в результате атаки украинских БПЛА погибли еще два человека — водитель микроавтобуса недалеко от села Нехаевка Рыльского района и водитель автомобиля в селе Комаровка Кореневского района.

Согласно официальному сообщению Минобороны, с 8.00 по мск Киев атаковал позиции подразделений прикрытия границы России в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области силами до 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин.

— Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области. Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении, — говорилось в сообщении Минобороны.

Поздно ночью 6 августа врио губернатора Курской области сообщил, что Киев ударил дроном по машине скорой помощи около Суджи — погибли водитель и фельдшер, врач ранен.

Хронология: 7 августа

На следующий день Минобороны сообщило, что в течение ночи подразделения Вооруженных сил России вместе с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.

— Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации. Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 «Козак», две «Страйкер», инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы, — сообщили в МО и добавили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Алексей Смирнов сообщил, что из обстреливаемых территорий приграничья вывезли жителей, подготовили для них пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым.

— В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь, — написал врио губернатора Курской области и добавил, что ночью доложил оперативную обстановку президенту России Владимиру Путину. — Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям.

По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следком возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие.

— В результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие. В соответствии с поручением председателя Следственного комитета России следователи принимают исчерпывающие меры для установления лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов. В ходе предварительного следствия их действиям будет дана уголовно-правовая оценка, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Вечером глава региона сообщил, что в Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах и для ликвидации последствий захода ВСУ вводится режим чрезвычайной ситуации.

— До улучшения оперативной обстановки координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций буду лично, — заявил Алексей Смирнов.



Владимир Путин: «Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию»

Накануне ситуацию в Курской области прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, «киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию».

— Ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

Глава государства поручил первому вице-премьеру России Денису Мантурову координировать оказание помощи жителям Курской области. Позже Путин обсудил ситуацию в Курской области на встрече с руководителями силовых ведомств.

— В 5 часов 30 минут 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника в глубь территории на Курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 [человек] убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу, — доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который находился в одном из пунктов оперативного управления.

В результате пострадали более 30 человек, в том числе военкор Евгений Поддубный



По последним данным правительства Курской области, из приграничных районов региона выехали несколько тысяч человек, свыше 600 из них размещены в ПВР.

Накануне вечером Минздрав сообщил, что в результате обстрелов пострадал 31 человек, в том числе шесть детей.

Как сообщил врио губернатора Курской области, погибли не менее пяти мирных жителей, среди них беременная женщина.

Вечером депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели военкора Евгения Поддубного, который работал в Судженском районе Курской области. В ВГТРК, где работает журналист, опровергли его смерть и сообщили, что он ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области.

Сегодня утром стало известно, что получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Татарстан и другие регионы окажут помощь Курской области

На совещании с правительством России Владимир Путин призвал регионы оказать помощь Курской области:

— Надеюсь, что и другие ваши коллеги из регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях должны делать мы все. Руководители регионов имеют возможность сделать больше, чем рядовые граждане, так что очень рассчитываю на вашу поддержку и ваших коллег из регионов Российской Федерации.

После этого губернаторы многих регионов России, в том числе раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили о содействии региону. Минниханов поручил правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь жителям Курской области. Он выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

С сегодняшнего дня в Казани начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ, организованный республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Сбор средств будет организован на двух площадках по следующим адресам:

улица Патриса Лумумбы, 4, кабинет 112;

улица Вишневского, 10, вход со стороны улицы Лесгафта,

Сформирован список необходимых вещей, которые будут приниматься в качестве гуманитарной помощи:

одежда для детей и взрослых (не б/у);

постельное белье/полотенца;

средства личной гигиены (влажные салфетки, мыло, зубные щетки, зубная паста, бумажные полотенца, стиральный порошок, антисептические спреи для рук, одноразовые бритвенные станки);

продукты питания (непортящиеся, расфасованные, супы быстрого приготовления, сухие пайки);

вода бутилированная;

микроволновые печи;

холодильники;

генераторы.

Также для сбора средств пострадавшим в Курской области создан специальный счет:

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», 420124, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, 4, офисный центр 3, телефон 8(843) 528-29-00, e-mail: abcrt@mail.ru, http://akbarssozidanie.ru

РЕКВИЗИТЫ:

Расчетный счет в рублях. Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

корреспондентский счет 30101810000000000805

назначение платежа «Помощь жителям Курской области»

По всем вопросам можно обращаться по номеру горячей линии: +7 (843) 273-16-72.