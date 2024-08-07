В Казани 8 августа начинается сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области
В Казани 8 августа при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова начнется сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области. Сбор средств будет организован республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».
Сбор средств будет организован на двух площадках по следующим адресам:
- улица Патриса Лумумбы, 4, кабинет 112,
- улица Вишневского, 10, вход со стороны улицы Лесгафта,
Сформирован список необходимых вещей, которые будут приниматься в качестве гуманитарной помощи:
- одежда для детей и взрослых (не б/у);
- постельное белье/полотенца;
- средства личной гигиены (влажные салфетки, мыло, зубные щетки, зубная паста, бумажные полотенца, стиральный порошок, антисептические спреи для рук, одноразовые бритвенные станки);
- продукты питания (непортящиеся, расфасованные, супы быстрого приготовления, сухие пайки);
- вода бутилированная;
- микроволновые печи;
- холодильники;
- генераторы.
Также для сбора средств пострадавшим в Курской области создан специальный счет:
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»,
420124, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, 4, офисный центр 3,
телефон 8(843) 528-29-00, e-mail: abcrt@mail.ru, http://akbarssozidanie.ru
РЕКВИЗИТЫ:
Расчетный счет в рублях
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК
БИК 049205805
корреспондентский счет 30101810000000000805
назначение платежа «Помощь жителям Курской области»
По всем вопросам можно обращаться по номеру горячей линии: +7 (843) 273-16-72
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