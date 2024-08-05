Падение курса биткоина, ликвидация пожара в Азове, Татарстан — третий в рейтинге инновационного развития
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 5 августа
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 5 августа.
- Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной. Такое решение было принято в связи с поддержкой Киевом террористов в африканской стране.
- Татарстан занял третье место в рейтинге инновационного развития субъектов, следует из материалов рейтинга Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ). Первое место заняла Москва, второе — Санкт-Петербург. Четвертое и пятое места заняли Нижегородская и Новосибирская области.
- Атака Ирана и ливанского движения «Хезболла» по Израилю может начаться уже 5 августа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Утром 5 августа «Хезболла» атаковала командный пункт армии Израиля, расположенный на границе с Ливаном. Двое израильских военных получили ранения.
- Ким Чен Ын передал погранвойскам Северной Кореи 250 установок для новых баллистических ракет. Торжественная церемония состоялась в Пхеньяне.
- Открытое горение на месте пожара в Азове было ликвидировано. Возгорание произошло в воскресенье на складе автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров.
- За сутки курс биткойна снизился почти на 10%, до $54,68 тыс., следует из данных сервиса CoinMarketCap. Всего за неделю криптовалюта потеряла 20% стоимости.
- Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei ускорил падение в ходе торгов до 8%. Он отражает колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии.
- 4 августа скончалась режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств России и Татарстана Людмила Дьяченко. Она работала в театре кукол «Экият» более 50 лет, поставила более ста спектаклей, в том числе — «Машенька и медведь», «Морозко», «Чертова мельница» и другие.
- За воскресенье Белгородская область подверглась 11 обстрелам ВСУ. В результате атак одна женщина погибла, пять человек пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Галия Гаифуллина
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