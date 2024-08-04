В Азове на складе автопокрышек произошел крупный пожар — площадь возгорания составляет 5 тысяч кв. м

Фото: Динар Фатыхов

В Азове произошло крупное возгорание на складе автопокрышек. Пожар распространяется на соседние здания, в числе которых склад ГСМ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение губернатора Ростовской области Василия Голубева.

— В Азове подразделения пожарных ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек. Площадь пожара составляет 5 000 кв. м, есть угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ, — написал глава региона в своих социальных сетях.

Также сегодня МЧС России сообщило о том, что в Азове пожар от горящего мусора и покрышек распространился на площади в 5 тыс. кв. метров.

В конце июля также стало известно о том, что в Екатеринбурге загорелась кровля здания, принадлежащего НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в «Роскосмос»). Тогда площадь пожара составила 800 квадратных метров. В одном из цехов произошло частичное обрушение крыши.

Разиль Самигуллин