Слушание по делу Трампа, «Хезболла» ударила по Израилю, паводок в Забайкальском крае
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро воскресенья, 4 августа.
- Из города Петровск-Забайкальска и села Баляга в Забайкальском крае в связи с паводком спасатели эвакуировали около сотни человек. На утро воскресенья вода ушла из пгт Орловского. В субботу в населенном пункте в зоне паводка оказался 21 дом.
- Федеральный суд столичного округа Колумбия назначил на 16 августа разбирательство по делу экс-президента страны Дональда Трампа о штурме Капитолия. Речь о якобы предпринятой им в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах в США. Это первый случай, когда дело вернется на рассмотрение после того, как Верховный суд предоставил бывшему главе государства полный иммунитет.
- Восемь проектов из Татарстана стали победителями конкурса микрогрантов от Росмолодежи на общую сумму 607,8 тыс. рублей.
- С начала года объем российского рынка кинопроката составил около 29 млрд рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Всего кинотеатры страны посетили 80,9 млн зрителей.
- Ночью в работе сервиса Mail.ru произошел сбой. Большинство жалоб исходило из Москвы, Санкт-Петербурга.
- Движение «Хезболла» совершило ракетный удар по территории Израиля с помощью систем залпового огня. В заявлениях организации говорится, что атака стала ответом на атаки Израиля по ливанским населенным пунктам Кфаркелла и Дейр-Сириан. Как сообщили в Израиле, большинство из порядка 30 ракет, запущенных с территории Ливана, перехвачено системой ПВО ЦАХАЛ.
- Российский боец Умар Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC в Абу-Даби. Бой продлился все пять раундов, судьи единогласно отдали победу россиянину.
- Минобороны РФ сообщило об уничтожении в течение ночи двух БПЛА над Белгородской областью.
Разиль Самигуллин
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