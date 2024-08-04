Марсель Фаттахов: «В Уфе нет целеполагания и стратегии развития туристической отрасли»

В столице Башкортостана два дня подряд сносили исторические объекты

в мусульманском центре Уфы сносят дом.. Фото: предоставлено Эльзой Маулимшиной

В Уфе в конце недели атаке экскаваторов подверглись два исторических объекта — дома богослова Зии Камали и бывшая татарская школа. Градозащитница Эльза Маулимшина, которая готовилась выкупить первый для переноса, в шоке от происходящего — возможно, это конец истории длиной в десять с лишним лет. Подробнее — в материале «Реального времени».

В центре место только 28-этажкам?

В доме на Мажита Гафури, 89 жил Зыяитдин Камалетдинов, основатель и ректор медресе «Галия», в котором учились Шайхзада Бабич, Сайфи Кудаш, Хасан Туфан. Также Камали был имам-хатыбом Третьей соборной мечети Уфы. Кроме него в доме обитали и другие важные исторические личности, к примеру, писатели Сайфи Кудаш, Мажит Гафури, Галимджан Ибрагимов.

В 2019-м с вопросами о проблемах сохранения татарского исторического наследия (среди них — дом Зия Камали, Третья соборная мечеть, медресе «Хасания» и дом имама Мухутдина Сатаева) с письмом к Радию Хабирову обращался председатель национального совета «Милли шура» и вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

В марте 2020 года усадьбе присвоили статус объекта культурного наследия как памятника истории конца XIX — начала XX века.

В феврале 2021 года стало известно, что усадьбе угрожает снос. Об этом в социальных сетях сообщила председатель Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина, добавив, что на этом месте планируется построить несколько 28-этажных домов.

В марте 2021 года на сайте Управления по государственной охране объектов культурного наследия была опубликована экспертиза, согласно которой дом не имеет мемориальной ценности. Маулимшина подала тогда возражения на экспертизу, в которой, к примеру, указывалось, что проживание с 1917 по 1923 год писателя Мажита Гафури не образует мемориальную ценность дома. Тогда она провела свою госэкспертизу, которая решила, что этот дом достоин войти в реестр памятников. Но в августе 2021 года на сайте Управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии появился приказ об исключении усадьбы из числа выявленных объектов культурного наследия.

Снос дома Зии Камали в Уфе. скриншот из видео « В Уфе снесли дом татарского богослова Зия Камали (1873-1942)» с канала «Milliar Tatar»

Новой застройщик — новые правила

В ночь на 2 августа дом начали сносить. Маулимшина опубликовала пост: «Сегодня в обед я подъезжала, договорилась с представителем застройщика и подрядными организациями, что выкупаю за свой счет этот дом, разобрав его по бревнам по правилам реставрации. Обещали мне, дали согласие, что завтра утром команда мастеров-реставраторов приедет и начнет разбор. Однако сейчас прямо очевидцы мне звонят и говорят, что экскаватором снесена половина дома. Сейчас еду на место».

Собственник земельного участка, на которой стояла усадьба — строительная организация «Никольская collection», которая принадлежит группе компаний «Прайм девелопмент».

Случайно или нет, но вчера начался снос другого дома — на углу улиц Тукаева и Зайнуллы Расулева, возле Первой соборной мечети Уфы, где располагались приют для мальчиков-сирот магометанской веры, а потом татарская школа, директором которой работал Шайхзада Тукаев (отсюда и название улицы).

— Я в шоке от происходящего, — ответила Маулимшина «Реальному времени».

23 июля Радий Хабиров предложил создать реестр национального наследия Башкортостана. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Хабиров и его реестр национального наследия республики

Краевед и градозащитник Марсель Фаттахов напоминает, что ранее глава Башкортостана Радий Хабиров предлагал создать реестр национального наследия республики.

23 июля Хабиров внес в региональный парламент законопроект о создании такого реестра, в том числе — комплекс свадебных обрядов башкир, кумыс, технологию изготовления юрты, борьбу куреш, башкирское народное музыкально-поэтическое творчество, башкирский язык.

— Если связано с историей ислама — оно уже не является наследием республики? — спрашивает краевед.

— Первая соборная мечеть — это старейшее из сохранившихся мусульманских культовых зданий в Уфе, — напоминает Фаттахов. — Именно здесь кипела жизнь дореволюционной Уфы, ее мусульманской части. Поэтому есть чувство растерянности от того, что происходит.

Ранее озвучивались планы, что часть домов здесь должна быть снесена. По словам Фаттахова, об этом писали, но достаточно интенсивной дискуссии по судьбе этих зданий не было.

— В Казани руководство города, республики осознало, что историческое наследие, даже если оно ветхое, является нематериальным активом города и может стать точкой роста для города, для республики, для туризма в целом, — отмечает Фаттахов. — Я думаю, здесь ключевая проблема в том, что в Уфе нет целеполагания и стратегии развития туристической отрасли. Из-за этого очень значимая часть архитектурного и историко-культурного наследия дореволюционного периода сносится.