Марсель Фаттахов: «В Уфе нет целеполагания и стратегии развития туристической отрасли»
В столице Башкортостана два дня подряд сносили исторические объекты
В Уфе в конце недели атаке экскаваторов подверглись два исторических объекта — дома богослова Зии Камали и бывшая татарская школа. Градозащитница Эльза Маулимшина, которая готовилась выкупить первый для переноса, в шоке от происходящего — возможно, это конец истории длиной в десять с лишним лет. Подробнее — в материале «Реального времени».
В центре место только 28-этажкам?
В доме на Мажита Гафури, 89 жил Зыяитдин Камалетдинов, основатель и ректор медресе «Галия», в котором учились Шайхзада Бабич, Сайфи Кудаш, Хасан Туфан. Также Камали был имам-хатыбом Третьей соборной мечети Уфы. Кроме него в доме обитали и другие важные исторические личности, к примеру, писатели Сайфи Кудаш, Мажит Гафури, Галимджан Ибрагимов.
В 2019-м с вопросами о проблемах сохранения татарского исторического наследия (среди них — дом Зия Камали, Третья соборная мечеть, медресе «Хасания» и дом имама Мухутдина Сатаева) с письмом к Радию Хабирову обращался председатель национального совета «Милли шура» и вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.
В марте 2020 года усадьбе присвоили статус объекта культурного наследия как памятника истории конца XIX — начала XX века.
В феврале 2021 года стало известно, что усадьбе угрожает снос. Об этом в социальных сетях сообщила председатель Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина, добавив, что на этом месте планируется построить несколько 28-этажных домов.
В марте 2021 года на сайте Управления по государственной охране объектов культурного наследия была опубликована экспертиза, согласно которой дом не имеет мемориальной ценности. Маулимшина подала тогда возражения на экспертизу, в которой, к примеру, указывалось, что проживание с 1917 по 1923 год писателя Мажита Гафури не образует мемориальную ценность дома. Тогда она провела свою госэкспертизу, которая решила, что этот дом достоин войти в реестр памятников. Но в августе 2021 года на сайте Управления по госохране объектов культурного наследия Башкирии появился приказ об исключении усадьбы из числа выявленных объектов культурного наследия.
Новой застройщик — новые правила
Собственник земельного участка, на которой стояла усадьба — строительная организация «Никольская collection», которая принадлежит группе компаний «Прайм девелопмент».
Случайно или нет, но вчера начался снос другого дома — на углу улиц Тукаева и Зайнуллы Расулева, возле Первой соборной мечети Уфы, где располагались приют для мальчиков-сирот магометанской веры, а потом татарская школа, директором которой работал Шайхзада Тукаев (отсюда и название улицы).
— Я в шоке от происходящего, — ответила Маулимшина «Реальному времени».
Хабиров и его реестр национального наследия республики
Краевед и градозащитник Марсель Фаттахов напоминает, что ранее глава Башкортостана Радий Хабиров предлагал создать реестр национального наследия республики.
23 июля Хабиров внес в региональный парламент законопроект о создании такого реестра, в том числе — комплекс свадебных обрядов башкир, кумыс, технологию изготовления юрты, борьбу куреш, башкирское народное музыкально-поэтическое творчество, башкирский язык.
— Если связано с историей ислама — оно уже не является наследием республики? — спрашивает краевед.
Ранее озвучивались планы, что часть домов здесь должна быть снесена. По словам Фаттахова, об этом писали, но достаточно интенсивной дискуссии по судьбе этих зданий не было.
— В Казани руководство города, республики осознало, что историческое наследие, даже если оно ветхое, является нематериальным активом города и может стать точкой роста для города, для республики, для туризма в целом, — отмечает Фаттахов. — Я думаю, здесь ключевая проблема в том, что в Уфе нет целеполагания и стратегии развития туристической отрасли. Из-за этого очень значимая часть архитектурного и историко-культурного наследия дореволюционного периода сносится.
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