Афиша на выходные 3-4 августа: «Я выбираю небо», фестиваль мороженого, матч «Рубина»

Куда сходить в Казани и других городах республики 3-4 августа

Фото: Реальное время

В эти выходные, 3-4 августа, казанцев и гостей города ждет большое количество мероприятий на свежем воздухе — это и фестиваль мороженого, и танцы с собаками, и кинопоказ под открытым небом. Кроме того, в этот уикенд в столице Татарстана пройдет юбилейный 10-й «Казанский велодевичник», тематикой которого станут стили этно и бохо. Также состоится ежегодный праздник «Я выбираю небо» — он в этом году пройдет без привычного авиашоу. Афишу на 3-4 августа публикует «Реальное время».

Мероприятия на свежем воздухе

Авиационный праздник «Я выбираю небо»

3 августа, Центр семьи «Казан», 0+

В этот раз ежегодный праздник пройдет без авиашоу, зато в его рамках состоится мероприятие «Аллея профориентации», в котором примут участие татарстанские предприятия. Также посетителей ждут концерт и мастер классы. На сцене выступят как татарстанские, так и российские исполнители. Специальным гостем станет группа Dabro.

Юбилейный «Казанский велодевичник»

3 августа, павильон Кремлевской набережной у НКЦ, 14+

Темой юбилейного 10-го «Велодевичника» станут стили этно и бохо. В этом году участники смогут принять участие в конкурсах и номинациях, среди них «Лучший образ велоледи в стиле этно», «Самый украшенный велосипед», «Лучший образ велоледи в стиле бохо», «Самый креативный образ» и «Мисс Велодевичник 2024». Велосипедный маршрут начнется на Кремлевской набережной у НКЦ и закончится в парке Горького.

Кинопоказ под открытым небом

3 августа, Сад рыбака, 12+

Под открытым небом зрителям покажут советскую комедию «Полосатый рейс» (1961 год). Начало показа в 20:30. Вход свободный.



Танцы с собаками

4 августа, Горкинско-Ометьевский лес, 6+

Владельцы собак смогут разучить трюки со своими питомцами, научиться лучше их понимать и подготовить мини-выступление. Помогать в этом будет специалист по поведению собак Полина Кучеева.

Экологический праздник «Экодвор»

4 августа, бульвар «Белые цветы», 6+

В программу праздника войдет сбор вторсырья и одежды на переработку, а также желающие могут сдать необходимое для приюта животных: корм для кошек и собак, древесный наполнитель для кошачьего туалета и прочее. Помимо этого посетителей ожидают выставка «Чудеса переработки», квест и различные мастер-классы.



Фестиваль мороженого «Вкус лета»



31 июля — 4 августа, Кремлевская набережная, 0+

В этом году гостей ждет новинка — татарское мороженое. Всего на мероприятии представят более 500 видов этого десерта: мороженое в сладкой вате, московский пломбир, мороженое со взрывной карамелью, Karte Dor, скульптурное мороженое, жареное ролл-мороженое, крафтовое мороженое и многое другое. Также в рамках фестиваля проходит насыщенная концертная программа с участием музыкальных исполнителей, диджеев и танцовщиков.

Культурная программа

Камиль Зулфугаров

3 августа, Stand Up Club Kazan, 18+

Сольный концерт Камиля Зулфугарова, одного из ярких представителей Ростовской комедии. Звезда проекта Stand Up на ТНТ Зулфугаров привезет свои лучшие монологи, а также свежие шутки, которые еще не звучали нигде.

Танцевальная программа «Тыпыр-тыпыр биергә»

3-4 августа, двор Присутственных мест, 0+

Хореографический коллектив театра «Сайдаш» исполнит традиционные татарские танцы, в том числе сольные, парные и хороводные. К профессионалам могут присоединиться и зрители.



«Не верь глазам своим. Иллюзия в искусстве»

3, 4 августа, центр «Эрмитаж-Казань», 0+

Гости увидят сокровища из собрания Государственного Эрмитажа в Казани. Живопись, предметы декоративно-прикладного искусства и графика — все это будет служить иллюстрацией к рассказу о появлении одного из самых интересных и загадочных явлений в искусстве, а именно предметов-обманок. Посетителей ждет игра в разгадывание иллюзий в искусстве, созданных мастерами XVI—XX веков, а также увлекательные истории этих произведений.

Спортивные события

Матч «Рубина» с «Химками»

3 августа, «Ак Барс Арена», 0+

Казанская команда сыграет с московской в третьем туре чемпионата России по футболу. Два прошлых матча «Рубин» окончил с зеркальным счетом: 0:4 с «Зенитом» и 4:0 с «Акроном». После двух туров «Рубин» занимает 9-е место в таблице РПЛ, «Химки» — 13-е.