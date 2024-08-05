В Париже завершилась эра Надаля. Овечкину, Роналду и Месси приготовиться!

Дуэт молодых российских теннисисток сотворил одну из самых больших сенсаций

Фото: Максим Платонов

Сенсация с вылетом польской теннисистки Иги Швентек, которая в Париже выигрывала «Ролан Гаррос» четыре раза за последние пять лет, серебряная медаль в женском парном разряде Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые в полуфинале одолели действующих олимпийских чемпионок, и завершение карьеры сразу трех знаменитых теннисистов — самые заметные события, произошедшие на олимпийских кортах Парижа. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Российские теннисисты обыграли действующих олимпийских чемпионок



В олимпийской борьбе оставалась лишь одна российская пара теннисисток: Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В четвертьфинале они обыграли действующих олимпийских чемпионок Барбору Крейчикову и Катерину Синякову. Это одна из главных сенсаций Парижа в целом, а не только в теннисе. Помимо совместного опыта игры у теннисисток Чехии, Синякова очень неплохо чувствует себя на грунте, выиграв в этом году «Ролан Гаррос» в парном разряде с американкой Кори Гауфф, а Крейчикова выиграла открытый чемпионат Франции в личном разряде в 2021 году, незадолго до олимпийской победы. Тогда же они выиграли и в Париже.

Молодые россиянки обыграли титулованных и искушенных соперниц из Чехии сразу после другой сенсационной победы — китаянки Чжан Цинвэн, которая в личном полуфинале в двух сетах обыграла первую ракетку мира Игу Швентек из Польши (четыре победы на пяти последних личных турнирах «Ролан Гаррос»).

В полуфинале Андреева и Шнайдер обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо, а в главном матче уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини, взяв первое для россиян серебро на этом турнире.

Так уже повелось, что грунт едва ли не самое стабильное покрытие с точки зрения предугадывания результатов в теннисе, и, допустим, как чувствовали себя испанцы его королями со времен Серхи Бругеры или Альберто Берасатеги, так и сейчас действующий победитель Карлос Алькарас. Если и были против него шансы у Романа Сафиуллина, то мизерные. Как и относительно небольшие шансы Даниила Медведева против Каспера Рууда из Норвегии, прошлогоднего финалиста «Ролан Гарроса». Но в этом случае Медведев не довел дело до противостояния с норвежцем, уступив ранее канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Увидеть Париж и выйти из игры получилось сразу у трех легенд тенниса, немки Ангелики Кербер, британца Энди Маррея и звезды планетарного масштаба Рафаэля Надаля. Пусть сейчас и у людей среднего поколения создастся то впечатление, как будто из твоего поля общения уходит тот, с кем прожил целую жизнь.

Автор застал на корте еще Александра Метревели и Бьорна Борга, и количество сменившихся поколений приближается к десяти. Но Надаль своей карьерой напоминал героиню романа «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса, когда все вокруг нее умирали, исчезая из повествования, а она жила, наблюдая за этим и составляя незримую компанию читателю романа.

Да, Надаль моложе австралийки Лорен Джексон и американки Дайяны Таурази, но он вошел в информационное поле еще двадцать лет назад и с 18 до 38 лет притягивал к себе внимание самых крупных международных СМИ. В Париже реально ушла эпоха, Александру Овечкину, а также футбольным легендам Роналду и Месси приготовиться.

А нам следует приготовиться к плей-офф в олимпийских турнирах по волейболу у мужчин и гандболисток, про которые можно говорить, что в них должны были быть россияне.

Нигерия за Курск!

Баскетбол вызывает живой интерес. К примеру, игра все той же Франции с Японией — это было противостояние Голиафа и Давида, как в прямом, так и переносном смысле. Японцы никогда не были сильны в баскетболе, хотя женская команда добивалась успехов, как исторических (серебро на ЧМ-1975 года), так и актуальных (серебро на прошлой Олимпиаде). Мужчины в этом плане гораздо скромнее, в команде близко нет таких гигантов, как у соседей-китайцев, у которых был Яо Мин или лидер женской сборной Чжэн Хайся, но в первом туре японцы обыгрывали Францию в 4 очка на последней минуте матча. И тут судьи обнаружили фол при последнем броске француза, который совершался из-за 6-метровой линии. Счет сравнялся, а в дополнительное время Вембаньяма (224 см) и Гобер (216 см) переиграли Кавамуру (172 см) и Тогаши (163 см).

Нигерия разгромила сборную Австралии, которая со стабильно высокими результатами идет второй, после суперфаворита Америки. Австралийки были третьими в олимпийском Лондоне, третьими на чемпионатах мира 2014 и 2022 годов и вторыми в 2018-м. И все это время в составе австралиек была Лорен Джексон, ставшая в свои 43 года самой возрастной баскетболисткой в олимпийской истории. Париж-2024 — это ее седьмая Олимпиада в карьере, которая началась в 1997 году (!), причем десять лет спустя Джексон успела поиграть и в России — за подмосковный «Спартак».

Любопытно, что в той команде времен Шабтая Калмановича играла еще Дайяна Таурази, 42-летняя баскетболистка нынешней сборной США, второй по возрасту ветеран олимпийского турнира. Вызвана в состав звездно-полосатых и Бритни Грайнер, которую в декабре 2022 года обменяли на Виктора Бута.

Правда, учитывая то обстоятельство, что одна баскетболистка сборной Нигерии родилась в Канаде, а еще пять в США и за африканскую сборную они играют только по факту наличия родственных связей, называть их победу невероятной сенсацией никак нельзя. А поболеть можно, тем более что у Нигерии в составе бывшая баскетболистка курского «Динамо» Эзинне Калу и действующий игрок этой команды Промис Амукамара. Кто там жалел об уходе футболиста Промеса из «Спартака», болейте за Промис из «Динамо», играющую там под руководством экс-игрока УНИКСа Игоря Грачева.

Эмбиид: хорошо сидим

За Нигерию могла бы играть и Натали Ачонва, одна из ведущих игроков сборной Канады. При желании наши болельщики могут посмотреть и на эту сборную, а болельщики УНИКСа найти среди канадок Ивонн Эджим, чей брат Мелвин выступает за команду кленовых листьев, а в 2017—2019 годах защищал цвета УНИКСа.

Если кто-то решит, что большого ума собрать состав, подобный нигерийской сборной, не нужно, то вот вам обратный пример — Джоэл Эмбиид из сборной США. Родился и вырос в Камеруне, где мог бы стать звездой первой величины, либо Франции, где делил бы место основного центра Вембаньямой и Гобером, но Эмбиид поменял роль первого парня на «деревне» на миссию члена команды потенциальных чемпионов. Камеруно-француз плотно сидел на звездно-полосатой скамейке в игре против Сербии, проведя на площадке чуть более 10 минут, меньше всех партнеров по сборной, в игре с Южными Суданом вообще превратился в ждуна.

Между тем Камерун упустил свой исторический шанс сыграть минимум на двух Олимпиадах, куда Эмбиид, два игрока уровня НБА Люк Мба А Муте и Паскаль Сиакам, поигравший в российских «Парме» и «Руне» Джеремайа Хилл и, если помечтать, Жоаким Ноа совершенно точно пробились бы, соедини их какой-нибудь тренер в одной сборной Камеруна.

Если задаться целью собрать сборную из экс-представителей чемпионата России, то женский олимпийский турнир просто кладезь. Даже сейчас, помимо нигерийки, есть две баскетболистки сборной Сербии, играющие за Екатеринбург и Сыктывкар, а бывших игроков российских команд считать устанешь. И это лишнее доказательство того, как переизбыток легионерок уничтожает мощь национальной сборной. На этой Олимпиаде широко представлены еще чемпионаты Турции (12 представительниц, 14-е место на последнем чемпионате Европы), Италии (пятеро, 9-е место) и Чехии (четверо, 7-е место).



Пара слов о негласном соревновании Евгении Чикуновой с олимпийскими чемпионками Парижа. Евгения снова выиграла, теперь на дистанции 200 метров брассом. На этот раз у американки Кейт Дуглас, проплывшей медленнее на 26 сотых. На втором месте финишировала Татьяна Смит из ЮАР, тут же заявившая о своем уходе из спорта. Она могла бы выступать еще в 2015 году на чемпионате мира в Казани, но тогдашние секунды не позволили Татьяне, выступавшей под девичьей фамилией Шенмейкер, отобраться на казанскую Акватику.