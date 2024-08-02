Платежная дисциплина в электроэнергетическом секторе: как бороться с задолженностью

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Оптовый рынок электроэнергии и мощности играет ключевую роль в обеспечении стабильного энергоснабжения как для промышленных предприятий, так и для бытовых потребителей. Одна из основных проблем рынка — накопившаяся задолженность участников перед поставщиками электроэнергии и мощности. И это формирует серьезные последствия для всей энергосистемы страны, влияя на надежность энергоснабжения и финансовую устойчивость компаний энергетического сектора. Чем это чревато для отрасли и как выйти из сложившейся ситуации — рассказал в авторской колонке инженер отдела сопровождения рынка АО «ТГК-16» Артем Самаркин.

Причины неплатежей

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) складывается из неплатежей потребителей на розничном рынке электроэнергии и мощности (РРЭ). Крупные поставщики электроэнергии продают ее на оптовом рынке потребителям (гарантирующим поставщикам и сбытовым компаниям), а те, в свою очередь, реализуют ее на РРЭ, собирают платежи со своих потребителей на рознице (промышленные потребители, население, юрлица и ИП) и рассчитываются перед поставщиками на ОРЭМ. Если они не получают оплату на розничном рынке, то им, естественно, рассчитаться нечем.

Основными факторами неплатежей на розничном рынке являются:

Высокие потери в электросетях, в том числе связанные с несанкционированным (безучетным) потреблением электроэнергии.

Низкая платежная дисциплина. Некоторые потребители допускают задержки по оплате электроэнергии.

Неплатежеспособность потребителей.

Задолженность более 300 млрд рублей

На сегодняшний день задолженность на РРЭ перед энергокомпаниями, по данным ассоциации «НП Совет рынка», составляет почти 322 млрд рублей (с НДС). Больше половины этой суммы — неплатежи непромышленных потребителей (юридические лица и ИП).

За просрочку платежей на ОРЭМ предусмотрены штрафные санкции в виде штрафов и пеней, а в худшем случае даже лишение статуса субъекта ОРЭМ и невозможность участия в торгах на оптовом рынке. В случае лишения гарантирующего поставщика (ГП) статуса субъекта ОРЭМ функции ГП передаются местной сетевой компании. Минэнерго РФ проводит конкурс на статус ГП в данном регионе. Победителем конкурса объявляется компания, взявшая на себя обязательства оплатить (полностью или частично) задолженность предыдущего ГП. До этого момента функции ГП исполняет местная сетевая компания.

В свою очередь генерирующие компании сталкиваются с финансовыми последствиями из-за неполученных платежей: снижение инвестиционной активности, задержки в модернизации и ремонте оборудования. Все это в будущем может негативно сказаться на надежности энергоснабжения региона в целом.

Пути решения

Проблема задолженности на ОРЭМ является следствием проблемы задолженности на РРЭ, и решать эту проблему необходимо комплексно с использованием таких механизмов, как:

Повышение контроля над потребителями. В том числе за счет повсеместного внедрения интеллектуальных систем учета, повышающих точность сбора данных о потреблении и делающих невозможными несанкционированные подключения и безучетное потребление.

Финансовая поддержка ограниченно платежеспособных регионов или неотключаемых потребителей со стороны местных и федеральных органов власти (выделение целевых субсидий, льготных кредитов).

Модернизация сетевой инфраструктуры в проблемных регионах.

Реструктуризация задолженности: опыт СКФО

Задолженность на ОРЭМ существует уже долгие годы. В отношении должников применяются различные механизмы взыскания — от начисления пеней до получения решений суда на взыскание задолженности с последующим арестом банковских счетов и имущества должников. В Северо-Кавказском федеральном округе, где основными должниками являлись гарантирующие поставщики Северо-Кавказского федерального округа под управлением ПАО «Россети», это снизило скорость роста неплатежей.

В марте 2020 года, после проделанной совместной работы генерирующих компаний с гарантирующими поставщиками СКФО, ПАО «Россети», а также федеральными и региональными властями, между участниками диалога были подписаны соглашения о реструктуризации задолженности гарантирующих поставщиков перед поставщиками на ОРЭМ.

Соглашения о реструктуризации позволили стабилизировать ситуацию с неплатежами гарантирующих поставщиков СКФО на ОРЭМ, но в 2021 году данные соглашения были расторгнуты. Это привело к возобновлению долговых споров между генерирующими компаниями и гарантирующими поставщиками.

В связи с этим возникла необходимость в разработке новых механизмов урегулирования задолженности, и в 2022 году были заключены новые соглашения о порядке расчетов, которые включали более гибкие условия и учитывали текущие экономические реалии. В настоящее время гарантирующие поставщики СКФО исполняют обязательства перед поставщиками на ОРЭМ в соответствии с заключенными соглашениями.

Заключение и последующее расторжение соглашений о реструктуризации задолженности отразили сложность и многогранность процесса управления долгами на ОРЭМ. Однако появление новых соглашений о порядке расчетов свидетельствует о стремлении найти устойчивые решения и обеспечить надежное функционирование энергетической системы России.