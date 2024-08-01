Марат Ахметов: «Почему-то мы очень быстро привыкаем к хорошим цифрам»

Вице-спикер Госсовета РТ уверен, что привлечение частного капитала помогло превратить сельское хозяйство в высокотехнологичную отрасль

Фото: Динар Фатыхов

«Знаете, у меня осталась одна нереализованная мечта, а точнее, два несбывшихся проекта. Речь идет о «Челны бройлер-2» и «Камский бекон-2». Мы не смогли найти общий язык с населением этих территорий», — признался вице-спикер Госсовета Татарстана Марат Ахметов, занимавший пост министра сельского хозяйства и продовольствия РТ в течение 20 лет. В остальном инвестиционная политика принесла хорошие всходы: отрасль приносит выручку около 600 млрд рублей, инвесторы продолжают вкладываться в земли Татарстана. «Хотелось бы, чтобы государство, после выполнения задач СВО, повернулось лицом к деревне», — высказал пожелание вице-спикер РТ. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Из бюджетов РФ и РТ на сельское хозяйство направлено 15 млрд рублей»



Вице-спикер Госсовета Татарстана собрал пресс-конференцию по поддержке села в самый разгар уборочной страды и выбрал не паркетные залы парламента, а сельскохозяйственное предприятие по переработке молока «Елмай» в Высокогорском районе.

— В Татарстане вообще мало ровных мест. Тут — гора, здесь — гора, а посредине Кукмора, — пошутил заместитель председателя комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев, говоря о сложных природных условиях для развития земледелия в Татарстане.

Впрочем, это не помешало республике за переломные 20 лет вырваться в лидеры РФ по темпам развития АПК. Татарстан вышел на ежегодную выработку молока в 2 млн тонн, или 6% от общего российского объема, и полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. К примеру, «Елмай» перерабатывает 400 тыс. тонн молока в год, а в сутки закупает 650 тонн молока. По данным Минсельхозпрода Татарстана, в регионе выращивается около 900 тыс. голов крупного рогатого скота, свыше 480 тыс. единиц свиней, порядка 320 тыс. овец и коз, почти 20 млн птицы.

— Почему-то мы очень быстро привыкаем к хорошим цифрам. А ведь у нас немало субъектов РФ, которые не производят такого количества молока. Наши соседи в два раза меньше закупают молока, — заявил Марат Ахметов, подчеркивая, что сложность в том, что молоко приходится покупать буквально по ведру в личных подсобных хозяйствах. Правда, производству продукта помогают развиваться республиканские власти.

В прошлом году сельскохозяйственный потребительский кооператив получил республиканские гранты на 30 млн рублей на модернизацию производства.

Вице-спикер Госсовета Татарстана собрал пресс-конференцию по поддержке села в самый разгар уборочной страды и выбрал не паркетные залы парламента, а сельскохозяйственное предприятие по переработке молока «Елмай» в Высокогорском районе . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если бы их не было, то новые линии были бы открыты на 5 лет позже», — рассказал журналистам глава кооператива Ленар Шайхутдинов. Позднее стало известно, что в прошлом году из бюджетов РФ и РТ на поддержку сельского хозяйства было направлено 15 млрд рублей.

«До 2005 года у нашей страны не было особых приоритетов на селе»

Гораздо больше в развитие АПК направляют частные инвесторы. Так, за последние 5 лет в отрасль поступило 146 млрд рублей частного капитала. «Меня как министра критиковали — вот раздали 1,5 млн га инвесторам, которые нацелены на извлечение прибыли, а не на сохранение уклада. Но тогда мы не знали, сколько извлекут прибыли, а спасали пашни от гибели», — признался Марат Ахметов. Вице-спикер Госсовета РТ убежден, что привлечение частного капитала помогло превратить сельское хозяйство в высокотехнологичную отрасль.

— До 2005 года у нашей страны не было особых приоритетов на селе, поэтому в замедленном темпе проходило накопление проблем. В первую очередь забросили пашню, стали сокращать поголовье скота, закрывались фермы. Рынок был стихийным, хотя этого нельзя было допускать, — напомнил Марат Ахметов.

Тогда республика взяла курс на вовлечение частных инвесторов.

— Позиция [Минтимера] Шаймиева была такая — Татарстан не может позволить себе забросить пашню. Даже при стоимости барреля нефти в $8, сельское хозяйство получало помощь», — отметил он.

Впрочем, избавиться от запущенных земель полностью не удалось до сих пор.

— Пусть небольшие, но хвосты «пустот» есть, — сказал Марат Ахметов. Правда, в последние время сельхозземли стали «растаскивать» застройщики.

По словам Тахира Хадеева, если раньше на одного крестьянина приходился 131 га пашни, то теперь 86 га. Сейчас в агропромышленном комплексе Татарстана есть 4,5 млн га сельхозугодий, из них 3,3 млн га пашни. В отрасли занято 930 тыс. человек, или 7% экономически активного населения. Выручка составила 590 млрд за 2023 год, включая пищевую промышленность. Его доля в ВРП РТ — 6,5%. Татарстан входит в пятерку лидеров аграрных регионов.

По словам Тахира Хадеева, если раньше на одного крестьянина приходился 131 гектар пашни, то теперь 86 га. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Есть проблемы с запахом, но, возможно, большого вреда от этого и нет»

— Знаете, у меня осталась одна нереализованная мечта, а точнее два несбывшихся проекта. Речь идет о «Челны бройлер-2» и «Камский бекон-2» (животноводческие комплексы в Закамье, — прим. ред.). Мы не смогли найти общего языка с населением этих территорий, — сожалеет вице-спикер Госсовета РТ. По словам Марата Ахметова, инвестпроекты были остановлены из-за проблемы с запахом, хотя большого вреда от этого и нет, полагает он.

Затем он объяснил, что потерял АПК из-за неприятных запахов. Запуск двух инвестпроектов позволил бы нарастить выпуск мяса на 330 тысяч тонн в год при нынешнем годовом объеме в 550 тысяч тонн. Кроме того, осталось невостребованным 500 тысяч тонн зерна, которое выращивается в республике. «Это привело бы к потреблению еще полумиллиона тонн зерна, но, к сожалению, не смогли реализовать», — посетовал Марат Ахметов.

Цены на зерно по-прежнему вызывают беспокойство аграриев. «Много вопросов по реализации зерна, и фермеры жалуются, но и самим хозяйствам нужно уметь быть в конъюнктуре рынка, надо быть более мобильным и оперативным», — посоветовал вице-спикер Госсовета. И предложил быстро менять структуру посевных площадей.

— Наш маслоэкстракционный завод перерабатывает 1 млн тонн подсолнечника. Такой же миллионник построили в Тольятти. Еще на 500 тысяч тонн хочет реализовать проект ГК «Август». Может в Предкамье подсолнечник не дозреет, но в Закамье пойдет. Так мы могли бы смягчить напряженность на рынке сбыта зерна, и министерство занимается этим вопросом, — заключил он.

Остается острой проблема удержания молодых людей на селе, а сама деревня сильно стареет.

— На энтузиазме и природной романтике людей удержать на селе невозможно, — уверен Марат Ахметов. — Если мы не повысим доходность, то дальше что-либо делать бесполезно», — заметил он, говоря о необходимости повышать заработную плату. — С другой стороны, модернизация и внедрение новых технологий позволили избежать острого дефицита. Если бы мы за прошлые годы в сельском хозяйстве не смогли столь масштабно модернизироваться, то положение Татарстана осталось бы затруднительным. Пришла новая техника, теперь один человек способен работать на одном тракторе вместо четырех, при этом с кратно большей производительностью. Тракторист получает хорошую зарплату, поскольку нужно платить только ему одному, а не четырем работникам.