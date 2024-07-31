Новое в августе: повышение пенсий, запись разговоров МФО с должниками, стандарт «зеленого» ИЖС

Фото: Реальное время

В этом месяце россиян ожидает ряд важных изменений. Повышаются выплаты для работающих пенсионеров, а накопительные пенсии перерасчитают. В августе произойдет и несколько цифровых изменений: въезд в Израиль станет возможен только по электронному разрешению, а цифровой рубль теперь можно оставлять в наследство. Подробнее о том, что изменится в жизни россиян — в обзоре «Реального времени».

Повышение пенсий нескольких категорий

Социальный фонд России проведет перерасчет накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. С 1 августа пенсии увеличатся на 7%.

Перерасчет произойдет автоматически, без подачи заявления. Повышение коснется участников программы софинансирования пенсии. Увеличение размера выплат связано с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году.

Кроме того, с 1 августа проиндексируют выплаты работающим пенсионерам. Решение затронет 7,87 млн граждан. Среднее повышение составит не менее 1 300 рублей.

— Выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. Индексацию за период с 2016 по 2024 год включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности, — пояснял в начале июля замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

В качестве примера Исаев привел следующее: если пенсионер с 2016 года получает пенсию в размере 20 тыс. рублей, а в 2025 году после увольнения с работы с учетом предыдущих индексаций размер его пенсии составил около 30 тыс. рублей, то после повторного выхода на работу размер его пенсии останется на этом уровне.

Информационная система для грузоперевозок

С 1 августа этого года по 1 июня 2025-го в России проведут эксперимент по созданию и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа». Она будет предназначена для оформления грузоперевозок.

Целью эксперимента стало внедрение электронного документооборота во все этапы грузоперевозок всеми видами транспорта. Также предстоит опробовать технологии выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм «одного окна». В ходе эксперимента сформируют электронный рейтинг грузоперевозчиков и отработают взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков.

В эксперименте на добровольной основе смогут принять участие грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, получатели, операторы и органы исполнительной власти.

Введение стандарта «зеленого» ИЖС

С 1 августа начнет действовать новый национальный стандарт «зеленого» индивидуального жилищного строительства. Он создан с учетом опыта международных систем LEED и BREEAM, «зеленого» ГОСТ Р для многоквартирных домов и Стандарта комплексного развития территорий от ДОМ.РФ.

Стандарт включает в себя 45 критериев. Среди них: архитектура, экологическая безопасность, инфраструктура, энергоэффективность и инженерное обеспечение здания, отходы производства и потребления.

В зависимости от количества учтенных критериев объекту ИЖС будет присуждаться оценка «Золото», «Серебро» или «Бронза». Суммарно проект может набрать 90 баллов. Для получения высшей рейтинговой оценки нужно получить не менее 63 баллов, «Серебра» — 54 баллов. Для подтверждения соответствия стандарту и присвоения рейтинга «Бронза» необходимо выполнить ряд базовых критерий: применение энергоэффективных объемно-планировочных решений, ответственное строительство, комфортные условия для жизни в доме, улучшенное потребление энергетических ресурсов и контролируемое потребление тепловой энергии.

Электронное разрешение на въезд в Израиль для россиян

С этого же дня для туристов из России начнет действовать правило обязательного получения электронного разрешения на въезд в Израиль. Документ называется Electronic Travel Authorization, (ETA).

В израильском Министерстве туризма пояснили, что ETA не является визой, и соглашение о безвизовом режиме между странами остается в силе.

Получить разрешение необходимо до вылета в Израиль. Рассмотрение заявления занимает до 48 часов. Для его подачи достаточно иметь стандартный пакет документов.

Цифровые рубли в наследство

Россияне смогут указывать в завещаниях право на цифровые рубли. Закон, регулирующий наследование электронных денег, вступит в силу 1 августа. Порядок установит правительство России совместно с Центробанком.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что платформа цифрового рубля в рамках «пилота» показала свою работоспособность и теперь можно переходить к ее более широкому использованию.

24 июля 2023 года президент подписал закон, способствующий внедрению цифрового рубля. В пилотном проекте клиенты и сотрудники банков тестировали открытие таких кошельков, а также переводы и платежи с реальными деньгами.

Онлайн-информирование о выполнении запросов на госуслуги

Теперь получить данные о выполнении всех запросов на получение государственных или муниципальных услуг можно будет онлайн. В личном кабинете на «Госуслугах» появится информация о регистрации запроса или заявления, приглашения на личный прием и оказании услуги.

Судебная экспертиза по предоплате

Со 2 августа суд будет назначать экспертизу только после внесения стороной дела оплаты на его депозитный счет. Эти средства выплатят судэксперту после заседания, на котором исследовалось заключение.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2023 года. В первом чтении палата приняла законопроект в январе 2024 года. Изменения гарантируют право судебных экспертов на оплату их труда.

До этого правовое регулирование предписывало эксперту независимо от поступления платы провести судебную экспертизу.



Ужесточение контроля в сфере гособоронзаказа

С этого же дня расширятся основания для выдачи предупреждений о прекращении действий с признаками нарушений законодательства в сфере государственного оборонного заказа.

Антимонопольные службы будут их выдавать с целью урегулирования ценообразования, а ответственные лица смогут добровольно устранять нарушения до возбуждения административного производства. Предполагается, что закон позволит более оперативно реагировать на ситуацию.



Новые правила для кредиторов банков-банкротов

Теперь имущество, которое не удалось продать в ходе торгов, смогут использовать в качестве отступного для погашения требований кредиторов.

Правило работает в случае банкротства банка. Таким образом можно будет погасить требования кредиторов первой очереди.

МФО и банки обязуются записывать разговоры с должниками

Кредитные и микрофинансовые организации с 5 августа обяжут записывать все текстовые и голосовые сообщения при общении с должниками. Кроме того, необходимо хранить все записи и соответствующую документацию в течение не менее трех лет.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый закон защитит должников от нарушений, оскорблений или угроз при возврате долгов. Он добавил, что аналогичные обязательства уже есть у коллекторских организаций.

Новый порядок начисления детских пособий

С 5 августа вводится порядок назначения пособия по месту пребывания или фактического проживания. В случае, если детское пособие назначили в одном субъекте, а после родители подали заявление на единую выплату по временной прописке в регионе с большей величиной прожиточного минимума, органы смогут проверять, где на самом деле живут граждане.

