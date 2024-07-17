Владимир Путин предложил перейти к более широкому применению цифрового рубля в России

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин рассказал, что платформа цифрового рубля в рамках «пилота» показала свою работоспособность и теперь можно переходить к его более широкому использованию. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

24 июля 2023 года президент подписал закон, который необходим для внедрения цифрового рубля. В пилотном проекте клиенты и сотрудники банков тестировали открытие таких кошельков, а также переводы и платежи с реальными деньгами.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами.

Цифровые рубли будут выпускаться в виде кода и храниться в электронных кошельках, открытых на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. При этом открыть цифровые кошельки граждане и компании смогут через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения и сайты банков.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что массовый запуск цифрового рубля начнется со следующего года. К 2026 году им можно будет оплачивать товары и услуги.