Телемарафон «Вступай в армию Победы!»
На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» в 08.00 стартовал 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!». В прямом эфире студии ТНВ побывают 60 гостей, среди которых участники СВО, в том числе Герой России Расим Баксиков, вокальная группа ветеранов СВО «Добробат», заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова, певец Элвин Грей, а также волонтеры, медики и многие другие. Трансляцию телемарафона можно посмотреть ниже.
Напомним, в Татарстане продолжается набор на военную службу по контракту, формируется именной батальон «Батыр». Желающие вступить в его ряды могут заключить контракт с Минобороны и получить повышенную выплату от республики — до 1,5 млн рублей. Важно лишь успеть подписать документы до конца июля. Добровольцам полагаются крупные единовременные и ежемесячные выплаты, а также большой пакет мер поддержки для всей семьи. Подробнее о выплатах и льготах — в материале.
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