На городских пляжах Казани с начала сезона успели спасти уже 14 человек

Фото: Вильдан Насыров

В Казани с начала купального сезона удалось спасти 14 человек, еще более 100 горожанам была оказана первая помощь. Несчастные случаи с летальным исходом на муниципальных пляжах не зарегистрированы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. Напомним, что к 4 июля на пляжах было спасено 5 человек.

Посты спасателей установлены на всех организованных локациях отдыха у воды. На популярных среди горожан пляжах у озер «Большое Лебяжье» и «Комсомольское» число постов увеличено вдвое. На каждом из мест дежурят по три спасателя: старший и два младших.

На каждом из мест дежурят по три спасателя: старший и два младших. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пять пляжей в Татарстане не прошли проверку Роспотребнадзора, из них один — «Нижнее Заречье» — в Казани. По данным МЧС России, с начала летнего сезона на водоемах страны погибло более 800 человек, из них более 150 детей.

Олег Исаков