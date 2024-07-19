С начала купального сезона в Татарстане на водоемах погибло 33 человека

Фото: Ринат Назметдинов

С начала купального сезона в Татарстане на водоемах погибло 33 человека, двое их них — дети. Было спасено восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Стоит подчеркнуть, что на пляжах Казани с начала лета более 100 горожанам была оказана первая помощь. Несчастные случаи с летальным исходом на муниципальных пляжах не зарегистрированы.

Также пять пляжей в Татарстане не прошли проверку Роспотребнадзора. По результатам последних исследований воды из водоемов в местах рекреаций было обнаружено несоответствие гигиеническим требованиям.

Разиль Самигуллин