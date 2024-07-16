Татарстанской медицине грозит дефицит управленцев

В Казани обсудили выполнение публично сформированных целей и задач Министерства здравоохранения РТ на 2024 год

Всего одна пятая часть онкологических заболеваний выявляется в Татарстане в рамках диспансеризации взрослого населения. Это следует из информации, прозвучавшей сегодня на заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения РТ, посвященном выполнению публично сформированных целей и задач министерства на 2024 год . Его участники обсудили и другие наболевшие проблемы здравоохранения. В репортаже «Реального времени» — о неиспользуемых возможностях диспансеризации, отсутствии резервов препаратов для лечения онкобольных и грядущем дефиците руководящих кадров государственных медучреждений на фоне успехов республики в борьбе с нехваткой кадров в государственной медицине.

Скромная роль диспансеризации



В начале заседания его участники констатировали неутешительный факт: смертность населения в Татарстане, как и в целом в России, растет. Правда, не так резво, как в некоторых других регионах. А затем выступающие рассказали, как решаются основные цели и задачи, стоящие перед Минздравом республики в 2024 году.

В начале заседания его участники констатировали неутешительный факт: смертность населения в Татарстане, как и в целом в Российской Федерации растет, правда, не так резво, как в некоторых других регионах. Инна Серова / realnoevremya.ru

Представитель Республиканского онкодиспансера Камиль Шакиров представил статистику, характеризующую выполнение одной из основных публично сформированных целей и задач министерства на 2024 год — обеспечить раннюю диагностику онкозаболеваний в рамках диспансеризации взрослого населения и выявление злокачественных новообразований на первой-второй стадиях не менее чем в 60% случаев.

— Выявление злокачественных новообразований на ранних, первой и второй, стадиях — один из определяющих факторов успешного лечения злокачественных новообразований, который дает лучшие шансы на излечение, — напомнил Шакиров. — При раннем выявлении выздоровление достигается в 85—95 процентах случаев, в то время как на поздних стадиях развития заболевания снижается до 45—35 процентов.

В Татарстане проводятся исследования для выявления онкологических заболеваний молочной железы, шейки матки, толстого кишечника и предстательной железы — эти локализации составляют 36,2% среди всех впервые выявленных в республике. Для массового выявления других локализаций в настоящее время не существует разработанных методов ранней диагностики ЗНО, отметил Шакиров, за исключением рака кожи, который выявляют визуально, поэтому при проведении диспансеризации ориентируются именно на них. Он указал, что доля ранних стадий онкозаболеваний, выявленных при диспансеризации, в I полугодии 2024 года была на 1,9% выше, чем среди пациентов, выявленных при текущей деятельности медицинских организаций: 78,5% и 76,6% соответственно.



Однако в целом, как следует из приведенных Камилем Шакировым данных, в рамках диспансеризации в I полугодии 2024 года в Татарстане было выявлено всего 11,6% случаев злокачественных новообразований (1 008 случаев из 8 689). Но это больше, чем за аналогичный период 2023 года (10,5%) — 891 случай из 8 453.

Зато львиная доля — 78,5% — заболеваний злокачественными новообразованиями, которые были выявлены в ходе диспансеризации в первом полугодии 2024 года, была обнаружена именно на ранних стадиях. И эта доля растет — за аналогичный период 2023 года она составила 71,7%.

«Человек должен чувствовать, что им занимаются!»

Член Комиссии по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Общественной палаты РТ Фарид Сафин напомнил, что на фоне современных казанских больниц и медицинских центров медучреждения в районах выглядят бедно и слабо оснащены оборудованием, и добавил:

— Я хотел бы в протокол записать, что эту проблему надо решать… Человек должен чувствовать, что им занимаются!

Фарид Сафин: «Я хотел бы в протокол записать, что эту проблему надо решать… Человек должен чувствовать, что им занимаются!». Инна Серова / realnoevremya.ru

Его поддержали коллеги по Общественной палате. В частности, напомнив, что от момента обращения пациента с подозрением на онкологию к медикам до назначения лечения проходит два месяца: сначала он записывается к участковому терапевту, у которого среднее время ожидания приема — две недели, только потом терапевт направляет его дальше, и фактически помощь приходит только через два месяца, что неприемлемо для такого заболевания, в борьбе с которым счет зачастую идет на дни.

Кроме того, выяснилось, что успехи в выявлении онкозаболеваний имеют оборотную негативную сторону: препараты для терапевтического лечения рака закупаются в соответствии с планом, и если заболеваний на ранней стадии выявлено больше, помощь запаздывает — соответственно, теряется и драгоценное время для лечения.

Перед Минздравом также стояла задача увеличить охват медицинскими услугами в рамках диспансерного наблюдения пациентов с болезнями системы кровообращения с 70% до 80% от общего количества таких пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением. По данным ТФОМС РТ, на 1 июля 2024 года на диспансерном наблюдении в РТ находилось 971 983 таких БСК — 99,0% от общего их числа. А тариф ОМС на комплексное посещение, которое при диспансерном наблюдении предполагает два «захода» к врачу — первичное и повторное, вырос по сравнению с прошлым годом вдвое — с 1268,6 руб. в 2023 году до 2638,1 руб. в 2024-м.

Статистика и математика

Если верить прозвучавшим сегодня цифрам, Минздраву почти удалось справиться с кадровым голодом. Полгода назад, в ноябре 2023-го, замминистра здравоохранения Ильдар Фатихов на заседании Комитета Госсовета по бюджету, финансам и налогам сообщил, что в Татарстане не хватает 1,3 тысячи врачей, и назвал наиболее острые направления: срочно требовалось найти 297 педиатров (в том числе 120 участковых), 278 терапевтов (в том числе 156 участковых), 150 анестезиологов-реаниматологов, 118 онкологов, 90 психиатров, 64 инфекциониста, 54 врача скорой медицинской помощи и 44 патологоанатома.

А представитель Минздрава Алсу Исхакова рассказала сегодня, что в 2023 году в амбулаториях республики в 2023 году работало 6 006 врачей. Легко подсчитать, что дефицит тогда составлял минимум 14%. Сейчас, по ее словам, в амбулаторных условиях трудятся 8 011 докторов и укомплектованность врачебными кадрами достигла 94,5%, то есть дефицит врачей составляет всего лишь 5,5%.

Замминистра здравоохранения Ильдар Фатихов в ноябре 2023 года сообщал, что в РТ не хватает 1,3 тысячи врачей и назвал наиболее острые направления: срочно требовалось найти 297 педиатров (в том числе 120 участковых), 278 терапевтов (в том числе 156 участковых), 150 анестезиологов-реаниматологов, 118 онкологов, 90 психиатров, 64 инфекциониста, 54 врача скорой медицинской помощи и 44 патологоанатома. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом, по сегодняшним данным Минздрава, в 2023 году укомплектованность амбулаторий врачами достигала 94,1%, а нехватка кадров — всего 5,9%, и эти цифры никак не «бьют» с ноябрьской статистикой, озвученной Фатиховым в Госсовете. Такая вот выходит занимательная математика.

— В целях ликвидации кадрового дефицита Министерством здравоохранения Республики Татарстан реализуются Программа предоставления грантов правительства Республики Татарстан, в рамках которой запланировано предоставление 125 грантов, Программа по предоставлению единовременных компенсационных выплат «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которой запланировано предоставление единовременных компенсационных выплат 127 специалистам, и на 1 июля выплаты получили 22 медицинских работника. Также молодым врачам предоставляется ежемесячная надбавка в размере 2 510,0 рублей и единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере 21,5 тысячи рублей, которую получили 308 молодых врачей, — сообщила Алсу Исхакова.

Также, по ее словам, Минздрав в 2024 году направил заявку в Государственный жилищный фонд при раисе Республики Татарстан на внеочередное предоставление жилья для 113 медицинских работников.



О зарплате, доплатах и нехватке начальства

О высокой зарплате врачей рассказала начальник отдела экономического анализа Минздрава РТ Гузель Хайбуллина. Она подчеркнула, что перед министерством стоит задача «сохранить соотношение средней заработной платы врачей и среднего медицинского персонала к среднему заработку в Татарстане — не менее 200% и 100% соответственно».

С учетом внутреннего совместительства (не в нем ли кроется секрет высокой обеспеченности медучреждений республики кадрами?) и вознаграждений по договорам гражданско-правового характера средняя заработная плата врачей в государственных учреждениях здравоохранения РТ в первом полугодии 2024 года составила 110,8 тыс. рублей, а среднего медицинского персонала — 56,3 тыс. рублей, что соответствует показателям, установленным указом президента России от 7 мая 2012 года №597, подчеркнула Хайбуллина, уточнив, что среднемесячный доход от трудовой деятельности в Татарстане за I квартал 2024 года, по данным Татарстанстата, составлял 54 667 рублей.

— С 1 июля 2024 года оклады работников государственных медицинских организаций Республики Татарстан увеличены на 3 963 рубля с учетом установления минимального оклада на уровне минимального размера оплаты труда в размере 19 242 рубля, — отметила она. — Увеличение в структуре заработной платы врача доли выплат по окладам может осуществляться с одновременным снижением премиальных выплат… Средняя заработная плата врача в целом по республике зависит от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике, значение которого ежеквартально формирует Татарстанстат.

Обсуждение заработной платы врачей под конец внезапно поменяло вектор — участники заседания заговорили о том, что дефицит кадров коснулся таких должностей, как главврач и начмед.



— Мы теряем управленческие кадры! — заявил председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения РТ Чингис Махмутов. — Надо бить в колокола: еще немного — и точка невозврата будет пройдена, у нас не будет руководящего звена. Не хватает в медучреждениях и экономистов, бухгалтеров, кадровиков…