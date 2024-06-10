Минздрав России заявил о нехватке 63 тысяч медицинских работников среднего звена

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила о дефиците медицинских работников среднего звена в системе здравоохранения России. По ее словам, нехватка составляет 63 тысячи человек, пишет ТАСС.

Семенова отметила, что «верхнеуровневые методики расчета» показали, что в 2023 году в отрасли не хватало 29 тысяч врачей и 63 тысяч средних медицинских работников.

Она подчеркнула, что средний медицинский персонал востребован фитнес-центрами, спа-салонами и другими учреждениями, что вызывает кадровый дефицит в государственной системе здравоохранения. В связи с этим необходимо работать над тем, чтобы работники оставались в системе.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о планах изменить правила набора на целевое обучение. Так, в 2022—2023 году по программе «вуз — регион» практически 70% свои обязательства выполнили.