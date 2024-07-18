День в истории 18 июля: догмат папы римского, праздник пожарных, финал Универсиады в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 18 июля 2024 года
Сегодня Международный день Нельсона Манделы, в России отмечают День создания органов государственного пожарного надзора. 11 лет назад прошла церемония закрытия летней Универсиады в Казани, 106 лет назад родился известный борец с расизмом Нельсон Мандела, 207 лет назад умерла писательница Джейн Остин. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Пятый этап Кубка России и всероссийские соревнования по велосипедному спорту.
- Ежегодная летняя пресс-конференция министра культуры Татарстана Ирады Аюповой.
Кто родился: певица Полина Виардо и поэт Евгений Евтушенко
- 1635 — английский ученый Роберт Гук (скончался 3 марта 1703 года). Изобретатель построил воздушный насос, сконструировал зеркальный телескоп, прибор для измерения силы ветра, машину для деления круга. В 1660 году совместно с Гюйгенсом Гук установил точные температуры таяния льда и кипения воды. Тогда же ученый сформулировал закон, впоследствии названный его именем. Последним изобретением Гука стал морской барометр.
- 1811 — английский писатель Уильям Теккерей (скончался 24 декабря 1863 года). Его самым полярным произведением стал роман «Ярмарка тщеславия». Значимыми также стали «Книга снобов», романы «История Генри Эсмонда», «Четыре Георга», «Дени Дюваль».
- 1821 — французская оперная певица Полина Виардо (скончалась 17 мая 1910 года). Талантливая девушка с 16 лет начала выступать в концертах, а через два года завоевала себе выдающееся положение на лондонской и парижской оперных сценах. В 1840 году Полина вышла замуж за Луи Виардо. За несколько следующих лет она проехала по многим странам мира, посетив Берлин, Мадрид, Эдинбург, Вену, Дублин, Лондон, Москву и Петербург, где познакомилась с Иваном Тургеневым. Их отношения длились 40 лет, до самой смерти писателя.
- 1853 — нидерландский физик-теоретик, Нобелевский лауреат Хендрик Лоренц (скончался 4 февраля 1928 года). Он вывел формулу, связывающую диэлектрическую проницаемость с плотностью диэлектрика (формула Лоренца-Лоренца), дал выражение для силы, действующей на движущийся заряд в электромагнитном поле (сила Лоренца), объяснил зависимость электропроводности вещества от теплопроводности, развил теорию дисперсии света. Также физик разработал теорию магнитного поля, получив за это в 1902 году Нобелевскую премию.
- 1871 — итальянский художник, один из основателей футуризма Джакомо Балла (скончался 1 марта 1958 года). Прославляя динамику современного мира, Балла пытался изобразительными средствами передать основополагающие категории футуризма — движение и скорость. Со временем его композиции стали все больше тяготеть к абстракциям. А в 1930-е годы художник совсем отошел от футуризма, вернувшись к традиционной манере выражения.
- 1918 — президент ЮАР в 1994—1999 годах, борец с расизмом Нельсон Мандела (скончался 5 декабря 2013 года). За активную борьбу за права человека он провел в тюрьме 26 лет. В 1990-м правозащитник был освобожден из заключения, а в 1993-м удостоился Нобелевской премии мира.
- 1932 — советский и российский поэт Евгений Евтушенко (скончался 1 апреля 2017 года). В начале 1960-х годов поэт стал сотрудничать с композиторами, начал писать песни. Массовому современному читателю поэт знаком по песне «Со мною вот что происходит» к фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!». Одна из поэм Евтушенко посвящена Казанскому университету. «С Казанью так связана моя жизнь, моя поэзия, что я чувствую здесь себя как дома», — такие слова произнес поэт в 2014 году во время своего последнего визита в татарстанскую столицу.
- 1942 — бас-гитарист группы The Beatles Пол Маккартни. После распада коллектива основал новую команду Wings, после продолжил сольную карьеру. Занимался классической музыкой, авангардом, электроникой. Автор самой исполняемой песни в истории — Yesterday. Маккартни трижды выступал в России: на Красной площади, на Дворцовой в Петербурге и столичном спортивном комплексе «Олимпийский».
Кто скончался: писательница Джейн Остин и художник Василий Поленов
- 1610 — итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко Микеланджело да Караваджо (родился 29 сентября 1571 года). Его стиль вызывал восхищение многих молодых мастеров и оказал существенное влиянии на развитие западноевропейского изобразительного искусства. Среди ценителей и подражателей да Караваджо были Рубенс, Веласкес и Рембрандт.
- 1762 — российский император Петр III Федорович (родился 21 февраля 1728 года). Он правил страной всего 186 дней. Тем не менее Петр успел издать множество манифестов, указов и резолюций, которые во многом стали фундаментом для последующего царствования Екатерины II. Важный документ Петра Федоровича — «Манифест о вольности дворянства», благодаря которому оно стало исключительным привилегированным сословием Российской империи.
- 1817 — английская романистка Джейн Остин (родилась 16 декабря 1775 года). Она писала так называемые романы нравов. Среди самых известных книг Остин — «Гордость и предубеждение», «Чувство и чувствительность», «Эмма», Доводы рассудка», «Нортенгерское аббатство».
- 1919 — французская летчица, первая женщина-пилот Раймонда де Ларош (родилась 22 августа 1886 года). Экзаменационный полет она совершила 8 марта 1910 года. Несколько лет де Ларош разъезжала с «летающим цирком» по Европе, летала в Каире и Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой войны, когда женщины были официально отстранены от полетов, служила водителем во французской армии. В июне 1919 года де Ларош поставила два «женских» мировых рекорда — на высоту и дальность полета. 18 июля 1919 года она погибла в авиакатастрофе, будучи пассажиркой.
- 1927 — русский художник-передвижник Василий Поленов (родился 1 июня 1844 года) В число его учеников входят такие известные живописцы, как Левитан, Коровин, Архипов и другие. Наиболее известны полотна Поленова «Бабушкин сад», «Заросший пруд» и другие. Картины художника входят в фонды Третьяковской галереи.
- 1970 — третья жена русского писателя и драматурга Михаила Булгакова Елена Булгакова (родилась 2 ноября 1893 года). Она стала основным прототипом главной героини в романе «Мастер и Маргарита». После смерти мужа Елена посвятила себя сохранению его литературного наследия.
- 1982 — русский и американский языковед, филолог Роман Якобсон (родился 10 октября 1896 года). Он стал основоположником русского структурализма — направления в филологии, впервые рассмотревшего свой объект с формальной стороны. Сторонников данного учения интересовало, как и из чего «сделан» язык. Якобсон оказал влияние на развитие гуманитарных наук не только своими новаторскими идеями, но и активной организаторской работой. Известны его труды по общей теории языка, фонологии, морфологии, грамматике, русскому языку, русской литературе, поэтике, славистике и многим другим областям гуманитарного знания.
Праздники: День создания органов пожарного надзора в России
- Международный день Нельсона Манделы. Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в ноябре 2009 года. Дата приурочена к дню рождения одного из самых известных борцов расовой дискриминацией.
- День создания органов государственного пожарного надзора в России. Впервые этот праздник отмечался в 2007 году. Точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР».
События в истории: пожар в Риме, запуск «Радиоастрона», создание «Тетриса»
- 64 — произошел один из самых страшных пожаров в истории Рима. Пламенем была охвачена большая часть города. Согласно легендам, когда императору Нерону донесли о пожаре, он выехал в сторону Рима и наблюдал за огнем с безопасного расстояния. При этом Нерон был одет в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои. В трагедии он обвинил недавно возникшую в городе христианскую общину, спровоцировав первые в Римской империи гонения на христиан.
- 1334 — было начато строительство колокольни собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции — самого знаменитого архитектурного сооружения итальянского Средневековья и Возрождения. Это четвертая по величине церковь в мире. Строился собор около шести веков под руководством шести архитекторов.
- 1870 — был принят догмат о непогрешимости папы римского. Хотя безошибочность не мыслилась «тотальной», а распространялась лишь на решения папы по вопросам веры и морали, придание ей силы закона вызвало резкие протесты широких кругов верующих.
- 1968 — американские инженеры Роберт Нойс и Гордон Мур зарегистрировали компанию под названием NM Electronics, вскоре переименованную в Intel. В 1971 году производители выпустили первый микропроцессор. К началу 1980-х компания стала главным в мире производителем процессоров и держит эту планку по сей день. Также Intel выпускает полупроводниковые компоненты для промышленного и сетевого оборудования.
- 1985 — российский программист Алексей Пажитнов создал первый «Тетрис». В основу идеи игры была положена американская головоломка Pentomino Puzzle. За время своего существования все виды «Тетриса», включая официальную статистику, электронные устройства и нелегальные продажи, разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
- 2011 — состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Зенит» с российским космическим радиотелескопом «Радиоастрон» на борту. Работы по созданию этой космической обсерватории велись начиная с 1980-х годов. Более конкретные разработки начались в 1990-х, но запуск «Радиоастрона» постоянно откладывался.
- 2013 — в ночь с 17 на 18 июля состоялась церемония закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани. Флаг был торжественно передан мэру южнокорейского города Кванджу, где прошли следующие игры. Впервые в истории состязаний наряду с парадом спортсменов прошел парад волонтеров, принимавших участие в подготовке игр. 40 тысяч зрителей поблагодарили их за помощь овациями.
- 2022 — шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M), «учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее», объявил о решении покинуть Россию. Он приостановил работу в стране после начала спецоперации на Украине.
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