«Тревожный звонок»: динамика промпроизводства в Татарстане снова снижается

В мае промышленное производство в республике упало на 2,1% к аналогичному месяцу прошлого года

Республика по индексу обрабатывающих производств (103,2%) оказалась среди регионов РФ на 66-м месте и на последнем — среди субъектов ПФО. Фото: Реальное время

Промышленность России демонстрирует рекордные темпы роста — по данным Росстата, рост производства в стране ускорился до 5,3%. На этом фоне результаты Татарстана смотрятся весьма скромно — в годовом выражении рост промпроизводства в республике составил 1%, а в мае производство сократилось на 2,1% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. В причинах снижения динамики промпроизводства разбиралась аналитическая служба «Реального времени».

Промпроизводство Татарстана упало в мае



С мая 2024 года динамика промышленного производства в Татарстане вновь начала замедляться — индекс промпроизводства в мае снизился до 97,9%. В начале 2024 года динамика промпроизводства росла — в феврале индекс промпроизводства в республике был 100,5%, в марте — 103,1%, в апреле — 103,7%.

За пять месяцев 2024 года промышленное производство в Татарстане выросло на 1%. В регионе было отгружено товаров на 2,14 трлн рублей, из низ 1,5 трлн — в обрабатывающих производствах, 512 млрд рублей — в сфере добычи полезных ископаемых.

За 5 месяцев 2024 года промышленное производство в Татарстане выросло на 1%. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

При этом рост промпроизводства в России в мае ускорился до 5,3%. Эти данные в целом оказались лучше ожиданий экономистов. С исключением сезонного и календарного факторов в мае 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ увеличилась на 2,0% после снижения на 0,1% в апреле, роста на 0,1% в марте, увеличения на 1,6% в феврале и снижения на 0,2% в январе. В мае ускорился рост в обрабатывающих отраслях — до 9,1% в годовом сравнении с 8,3% в апреле (за январь — май — рост на 8,8%). В добывающем секторе в мае производство снизилось на 0,3% после падения на 1,7% в апреле (за январь — май — рост на 0,2%).



Минэкономразвития РФ прогнозирует рост промышленности России в 2024 году на уровне 2,5%. При этом рост в обрабатывающих отраслях промышленности ведомство ожидает на уровне 4%.



Добыча полезных ископаемых и автотранспорт — что сокращается в Татарстане?

В 2024 году в Татарстане сократилась добыча полезных ископаемых — индекс промпроизводства в этой сфере составил 96,9%. Также снижение зафиксировано в сферах производства одежды, автотранспорта, мебели и текстильных изделий.

Топ-5 отраслей промышленности Татарстана, продемонстрировавших падение



Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство одежды 85,2% 2 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 85,8% 3 Добыча полезных ископаемых 96,9% 4 Производство мебели 97,1% 5 Производство текстильных изделий 97,8%

По данным Татарстанстата



Лекарства, электрооборудование и компьютеры — что растет в Татарстане?

В то же время производство прочих транспортных средств и оборудования выросло в республике на 234,6%, лекарственных средств и материалов — на 66,4%, производство электрического оборудования — на 22,1%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 16,8%. Положительную динамику продемонстрировали обработка древесины (+8,6%), производство резиновых и пластмассовых изделий (+6,9%), производство пищевых продуктов (+5,8%), а также производство готовых металлических изделий, бумаги и металлургическое производство.

Производство компьютеров выросло в Татарстане на 16,8%. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Топ-10 наиболее динамично растущих отраслей промышленности Татарстана

Отрасль Индекс промпроизводства 1 Производство прочих транспортных средств и оборудования 334,6% 2 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 166,4% 3 Производство электрического оборудования 122,1% 4 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 116,8% 5 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 108,6% 6 Производство резиновых и пластмассовых изделий 106,9% 7 Производство пищевых продуктов 105,8% 8 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 103,4% 9 Производство бумаги и бумажных изделий 103,3% 10 Производство металлургическое 103,2%

По данным Татарстанстата



Стоит отметить, что в прошлом году летом в отрасли промышленности наблюдалась аналогичная картина — темпы роста начали замедляться. И в целом показатели в промышленности по итогам года оказались слабее 2022 года.

«В 2022 году промышленность республики показала более сильные результаты, чем в целом по России, в 2023 году она получила результат хуже общероссийского. Это может говорить о том, что наша республиканская промышленность быстрее нарастила темпы после начала военной операции и снятия ковидных ограничений, дала хороший рывок в 2022 году, и естественно, на фоне того, что она уже оказалась достаточно загружена заказами, дальше расти ей было гораздо сложнее», — объяснял тогда доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

— Основные факторы, влияющие на замедление промышленного производства в Татарстане, включают снижение добычи нефти. Татарстан является одним из ключевых нефтедобывающих регионов России, и сокращение объемов добычи нефти оказывает значительное влияние на общий индекс промышленного производства. За 5 месяцев 2024 года индекс промпроизводства в добыче составил 96,9%, в то время как в обрабатывающей промышленности — 103,2%, — прокомментировал данные директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Рост на уровне 103,2% для обрабатывающих производств является умеренным и положительным показателем, указывая на стабильный рост в секторе, что особенно важно на фоне общего замедления промышленного производства в регионе, добавляет он.

«Сегодня регионы, которые находятся на ранних стадиях промышленного развития, действительно могут демонстрировать более высокие темпы роста», — соглашается Кабаков.

Санкции, по его словам, также могут оказывать влияние на экономику Татарстана, особенно если они затрагивают нефтедобывающую и обрабатывающую отрасли. «Ограничения на экспорт технологий, оборудования и финансирования могут замедлить развитие этих секторов и уменьшить инвестиции», — резюмирует эксперт.



Первый с конца в ПФО

— Негативно на динамику промышленности региона влияет снижение добычи нефти, которая в значительной степени формирует показатели добывающей промышленности в Татарстане (индекс физического объема по добывающей промышленности за 2023 год составил 99,5%, за январь — май 2024 года — 96,9%). Снижение связано с соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и добровольным сокращением добычи на 500 тыс. б. в сутки отдельных стран ОПЕК+, включая Россию, — пояснил младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский.

В этом году Россия ввела дополнительное добровольное сокращение к ранее существующему, в результате чего добыча нефти продолжила снижаться, напомнил он.

Показатели в обрабатывающей промышленности Татарстана выглядят также довольно скромно по сравнению с общероссийской динамикой — в целом по стране индекс промпроизводства за пять месяцев 2024 года составил 108,8%. Республика по индексу обрабатывающих производств (103,2%) оказалась среди регионов РФ на 66-м месте и на последнем — среди субъектов ПФО.



«Относительно большинства регионов России уровень развития промышленного производства в Татарстане действительно находится на высоком уровне, однако этот уровень не является каким-либо пределом для дальнейшего развития, — подчеркивает Бухарский. — Особенно это касается перерабатывающих отраслей, в том числе нефтепереработки, так как на территории республики есть необходимое сырье, а также перспективы освоения внутреннего рынка на фоне экспортных ограничений первичного сырья».

Определенные сложности вносит санкционное давление, но оно свойственно и для других крупных нефтедобывающих регионов. Сегодня таким регионам необходимо переориентироваться на новые рынки сбыта нефти и нефтепродуктов на фоне эмбарго стран ЕС.



«Требуется переосмысление промышленной политики»

— Нельзя говорить, что промышленное производство в Татарстане сокращается второй год, в прошлом году индекс промышленного производства республики составил 103,3%, в России — 103,5%, то есть темпы промышленного производства в Татарстане незначительно отличались от общероссийских, — прокомментировал данные экономист и глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов. — В этом году показатели промышленного сектора Татарстана значительно ниже общероссийского.

В структуре ВРП Татарстана доля добычи полезных ископаемых составляет 27—28%, доля обрабатывающих производств — около 18%. «Поэтому темпы роста добывающей промышленности значительно более значимы для экономики республики», — отмечает Шайахметов.

«Падение темпов роста республиканской экономики — это тревожный звонок. Требуется переосмысление промышленной политики, поиск новых инструментов развития. Нельзя почивать на лаврах, необходимо действовать новыми методами, — рекомендует эксперт. — На данном этапе существующая ситуация не критична, но если тенденция продолжится, Татарстан утратит существующие лидерские позиции».