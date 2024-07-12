«Тревожный звонок»: динамика промпроизводства в Татарстане снова снижается
В мае промышленное производство в республике упало на 2,1% к аналогичному месяцу прошлого года
Промышленность России демонстрирует рекордные темпы роста — по данным Росстата, рост производства в стране ускорился до 5,3%. На этом фоне результаты Татарстана смотрятся весьма скромно — в годовом выражении рост промпроизводства в республике составил 1%, а в мае производство сократилось на 2,1% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. В причинах снижения динамики промпроизводства разбиралась аналитическая служба «Реального времени».
Промпроизводство Татарстана упало в мае
С мая 2024 года динамика промышленного производства в Татарстане вновь начала замедляться — индекс промпроизводства в мае снизился до 97,9%. В начале 2024 года динамика промпроизводства росла — в феврале индекс промпроизводства в республике был 100,5%, в марте — 103,1%, в апреле — 103,7%.
За пять месяцев 2024 года промышленное производство в Татарстане выросло на 1%. В регионе было отгружено товаров на 2,14 трлн рублей, из низ 1,5 трлн — в обрабатывающих производствах, 512 млрд рублей — в сфере добычи полезных ископаемых.
При этом рост промпроизводства в России в мае ускорился до 5,3%. Эти данные в целом оказались лучше ожиданий экономистов. С исключением сезонного и календарного факторов в мае 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ увеличилась на 2,0% после снижения на 0,1% в апреле, роста на 0,1% в марте, увеличения на 1,6% в феврале и снижения на 0,2% в январе. В мае ускорился рост в обрабатывающих отраслях — до 9,1% в годовом сравнении с 8,3% в апреле (за январь — май — рост на 8,8%). В добывающем секторе в мае производство снизилось на 0,3% после падения на 1,7% в апреле (за январь — май — рост на 0,2%).
Минэкономразвития РФ прогнозирует рост промышленности России в 2024 году на уровне 2,5%. При этом рост в обрабатывающих отраслях промышленности ведомство ожидает на уровне 4%.
Добыча полезных ископаемых и автотранспорт — что сокращается в Татарстане?
В 2024 году в Татарстане сократилась добыча полезных ископаемых — индекс промпроизводства в этой сфере составил 96,9%. Также снижение зафиксировано в сферах производства одежды, автотранспорта, мебели и текстильных изделий.
Топ-5 отраслей промышленности Татарстана, продемонстрировавших падение
Отрасль
Индекс промпроизводства
1
Производство одежды
85,2%
2
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
85,8%
3
Добыча полезных ископаемых
96,9%
4
Производство мебели
97,1%
5
Производство текстильных изделий
97,8%
По данным Татарстанстата
Лекарства, электрооборудование и компьютеры — что растет в Татарстане?
В то же время производство прочих транспортных средств и оборудования выросло в республике на 234,6%, лекарственных средств и материалов — на 66,4%, производство электрического оборудования — на 22,1%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 16,8%. Положительную динамику продемонстрировали обработка древесины (+8,6%), производство резиновых и пластмассовых изделий (+6,9%), производство пищевых продуктов (+5,8%), а также производство готовых металлических изделий, бумаги и металлургическое производство.
Топ-10 наиболее динамично растущих отраслей промышленности Татарстана
Отрасль
Индекс промпроизводства
1
Производство прочих транспортных средств и оборудования
334,6%
2
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
166,4%
3
Производство электрического оборудования
122,1%
4
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
116,8%
5
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
108,6%
6
Производство резиновых и пластмассовых изделий
106,9%
7
Производство пищевых продуктов
105,8%
8
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
103,4%
9
Производство бумаги и бумажных изделий
103,3%
10
Производство металлургическое
103,2%
По данным Татарстанстата
Стоит отметить, что в прошлом году летом в отрасли промышленности наблюдалась аналогичная картина — темпы роста начали замедляться. И в целом показатели в промышленности по итогам года оказались слабее 2022 года.
«В 2022 году промышленность республики показала более сильные результаты, чем в целом по России, в 2023 году она получила результат хуже общероссийского. Это может говорить о том, что наша республиканская промышленность быстрее нарастила темпы после начала военной операции и снятия ковидных ограничений, дала хороший рывок в 2022 году, и естественно, на фоне того, что она уже оказалась достаточно загружена заказами, дальше расти ей было гораздо сложнее», — объяснял тогда доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.
Рост на уровне 103,2% для обрабатывающих производств является умеренным и положительным показателем, указывая на стабильный рост в секторе, что особенно важно на фоне общего замедления промышленного производства в регионе, добавляет он.
«Сегодня регионы, которые находятся на ранних стадиях промышленного развития, действительно могут демонстрировать более высокие темпы роста», — соглашается Кабаков.
Санкции, по его словам, также могут оказывать влияние на экономику Татарстана, особенно если они затрагивают нефтедобывающую и обрабатывающую отрасли. «Ограничения на экспорт технологий, оборудования и финансирования могут замедлить развитие этих секторов и уменьшить инвестиции», — резюмирует эксперт.
Первый с конца в ПФО
В этом году Россия ввела дополнительное добровольное сокращение к ранее существующему, в результате чего добыча нефти продолжила снижаться, напомнил он.
Показатели в обрабатывающей промышленности Татарстана выглядят также довольно скромно по сравнению с общероссийской динамикой — в целом по стране индекс промпроизводства за пять месяцев 2024 года составил 108,8%. Республика по индексу обрабатывающих производств (103,2%) оказалась среди регионов РФ на 66-м месте и на последнем — среди субъектов ПФО.
«Относительно большинства регионов России уровень развития промышленного производства в Татарстане действительно находится на высоком уровне, однако этот уровень не является каким-либо пределом для дальнейшего развития, — подчеркивает Бухарский. — Особенно это касается перерабатывающих отраслей, в том числе нефтепереработки, так как на территории республики есть необходимое сырье, а также перспективы освоения внутреннего рынка на фоне экспортных ограничений первичного сырья».
Определенные сложности вносит санкционное давление, но оно свойственно и для других крупных нефтедобывающих регионов. Сегодня таким регионам необходимо переориентироваться на новые рынки сбыта нефти и нефтепродуктов на фоне эмбарго стран ЕС.
«Требуется переосмысление промышленной политики»
В структуре ВРП Татарстана доля добычи полезных ископаемых составляет 27—28%, доля обрабатывающих производств — около 18%. «Поэтому темпы роста добывающей промышленности значительно более значимы для экономики республики», — отмечает Шайахметов.
«Падение темпов роста республиканской экономики — это тревожный звонок. Требуется переосмысление промышленной политики, поиск новых инструментов развития. Нельзя почивать на лаврах, необходимо действовать новыми методами, — рекомендует эксперт. — На данном этапе существующая ситуация не критична, но если тенденция продолжится, Татарстан утратит существующие лидерские позиции».
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