Промышленность Татарстана развивалась на троечку

Какие факторы влияли на рост производства и какие отрасли тянули его вниз

Фото: коллаж realnoevremya.ru

Итоги развития промышленности в Татарстане в 2023 году могут быть слабее, чем в 2022-м. В прошлом году промышленное производство выросло на 4,6%, а за 10 месяцев этого — всего на 3%. При этом динамика развития промышленности начала замедляться еще с лета, что может быть связано с острым дефицитом трудовых ресурсов в стране и резким повышением ключевой ставки Банком России. С какими итогами промышленность Татарстана завершает год, какие отрасли активно росли, а где была просадка — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Обрабатывающие производства росли, а добыча нефти стагнировала

За 10 месяцев 2023 года, по данным Татарстанстата, промпроизводство в республике увеличилось на 3% к аналогичному периоду прошлого года. Это более слабые результаты, чем в целом по России, где производство увеличилось на 3,5%.

Темпы развития промышленности замедляются с августа, свой вклад в этот тренд вносит повышение ключевой ставки Банком России — кредиты стали дороже, предприятия начали снижать инвестиционную активность, на ситуацию оказывает влияние и серьезный дефицит кадров на рынке труда. Безработица в Татарстане сегодня находится на рекордно низком уровне.

В январе — октябре Татарстан отгрузил товаров на 3,8 трлн рублей, из них 2,7 трлн рублей — это обрабатывающие производства. Динамика развития обрабатывающих производств в республике в целом выше общего индекса промпроизводства — 5,1%.

Сильнее всего росло производство компьютеров (+43,6%), электрического оборудования (+38,4%), мебели (+25,5%), автотранспортных средств и прицепов (+19,5%), металлургическое производство (+14,7%), производство минеральной продукции (+10,3%), готовых металлических изделий (+7,7%), одежды (+6,7%), пищевых продуктов (+5,8%) и кокса и нефтепродуктов (+3,4%).

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Добыча полезных ископаемых в 2023 году из-за санкций, усилившихся в начале года, стагнировала — индекс промпроизводства составил всего 100,1%.

Сократились в 2023 году обработка древесины и производство изделий из дерева (-15%), производство бумаги (-15%), химических веществ и продуктов (-7,2%), машин и оборудования (-6%), прочих транспортных средств (-4,6%), кожи (-2,3%) и текстильных изделий (-1%).

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Из важнейших видов продукции наибольший рост в 2023 году показало производство бетона (+22,2%), грузовых транспортных средств (+14,3%), бензина (+12,2%), строительных блоков (+4,5%), электроэнергии (+3,4%) и дизельного топлива (2,4%).

Упало производство туалетной бумаги (-16,8%), лекарственных препаратов (-14,1%), обуви (-9,3%), макаронных и мучных изделий (-7,8%), пластмассы (5,5%), кирпича (-3,5%) и пива (-2,2%).

Основные драйверы роста — бюджетные расходы

«По данным Росстата, промпроизводство в России за 10 месяцев 2023 года выросло на 3,5%. Этот рост был обеспечен сильными результатами обрабатывающей промышленности (+7,4%), в то время как добыча полезных ископаемых сократилась на 1,1%», — прокомментировала Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

В обрабатывающей промышленности основными драйверами роста стали бюджетные расходы и отчасти импортозамещение. Снижение добычи полезных ископаемых может быть связано с сокращением экспорта газа в Европу и с решениями правительства о снижении добычи и экспорта нефти для стабилизации спроса и предложения на нефтяном рынке.

Рост промпроизводства в октябре в России тоже немного замедлился и составил 5,3% против 5,6% в сентябре. По отношению к предыдущему месяцу с учетом сезонного и календарного фактора промпроизводство снизилось на 0,4%, отметила Беленькая.

— Пока снижение динамики промпроизводства можно скорее связать не с эффектом повышения ключевой ставки (суммарно с 7,5% в июле до 16%), а с дефицитом трудовых ресурсов, — объясняет Беленькая.

Как отмечает Росстат, «в обрабатывающих отраслях увеличивается число руководителей, отмечающих дефицит персонала как одну из основных причин, препятствующих выполнению производственных планов».

Другой фактор замедления промышленного производства — динамика бюджетных расходов, которая после стремительного роста в начале года стала более сдержанной. Негативное влияние повышения ключевой ставки, скорее всего, проявится только в 2024 году, прогнозирует Ольга Беленькая.

Не спасал промышленность и слабый рубль. «Слабый рубль может оказывать некоторую поддержку экспорту, но в экспортно ориентированных отраслях негативное влияние оказывают санкции. При этом могли бы выигрывать отрасли, конкурирующие с импортом, однако этого не происходит, так как в процессе импортозамещения приходится использовать импортное оборудование и комплектующие, а они при слабом рубле тоже становятся дороже», — объясняет она.

Внутри обрабатывающей промышленности за 10 месяцев 2023 года с большим отрывом по темпам роста лидируют направления, связываемые с гособоронзаказом: выпуск компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий (+34,1%), производство прочих транспортных средств (+30,8%), готовых металлических изделий (+30,6%) и изготовление электрического оборудования (+22,6%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Однако такая продукция не идет на удовлетворение растущего потребительского спроса, что приводит к усилению дисбаланса между спросом и рыночным предложением товаров на внутреннем рынке, увеличивая спрос на импорт и способствуя ослаблению рубля и ускорению инфляции, отмечает эксперт.

Исключением, пожалуй, является сильный рост в производстве мебели из-за тренда на импортозамещение и бурного роста ипотеки (+24,1%). Восстановительный рост продолжается и в автопроме (+9% за 10 месяцев 2023 года и +41% (г/г) в октябре).

Среди отраслей, где за январь — октябрь выпуск сократился, можно отметить производство табачных изделий (-4,9%), добычу нерудных полезных ископаемых (-4,8%), выпуск бумаги и бумажных изделий (-2,4%), добычу металлических руд (-2,0%), изготовление лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинской деятельности (-1,7%).

По итогам года в России рост промпроизводства ожидается близким к 3,5%, что должно быть чуть лучше, чем в 2022 году (+0,6%), прогнозирует Ольга Беленькая.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отмечает, что рост объема отгруженной продукции в России в денежном выражении за 10 месяцев 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Основной объем прироста был обеспечен за счет увеличения объемов в обрабатывающих отраслях (прирост по данному сектору составил +8,75%) и в обеспечении электроэнергией (+12%), прокомментировал он. Добыча полезных ископаемых и водоснабжение в объемах отгруженных товаров за указанный период не изменились.

— Мы полагаем, что объем отгруженной продукции в денежном выражении по итогам всего года будет не меньше, чем в 2022 году. Этому будут способствовать увеличение объемов производства продукции ВПК, рост объемов жилищного и инфраструктурного строительства, электроники, транспорта, лекарственных препаратов и электрического оборудования, — прогнозирует Орехов.

Российская промышленность просто «раскачивалась» дольше

«В прошлом году промышленность республики показала более сильные результаты, чем в целом по России, в этом году она получила результат хуже общероссийского. Это может говорить о том, что наша республиканская промышленность быстрее нарастила темпы после начала военной операции и снятия ковидных ограничений, дала хороший рывок в прошлом году, и естественно, на фоне того, что она уже оказалась достаточно загружена заказами, дальше расти ей было гораздо сложнее», — объясняет доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

В целом по России промышленность раскачивалась дольше, и основной разбег пришелся на 2023 год. Поэтому эксперт предлагает не рассматривать итоги 2023 года как негативные или провальные.

— Если учесть цифры за два года — 2022-й и 2023-й, то республиканская промышленность показала хорошие результаты, не хуже, чем в целом по России. Просто у нас результаты проявились несколько быстрее, что может говорить о том, что татарстанская промышленность была в прошлом году в боеготовом состоянии и смогла нарастить производство быстрее и раньше, — комментирует Кох.

Чем быстрее растет промышленность, тем сложнее ей расти дальше, с нуля развиваться легче. «Потенциал развития промышленности Татарстана сохраняется, потому что многие промышленные проекты, которые были начаты в прошлом и этом году, начнут давать результаты в 2024—2025 годах, — говорит он. — Определенный задел для дальнейшего роста имеется. Новые производства продолжают создаваться, инвестиции в промышленность поступают. Насыщать внутренний рынок промышленной продукцией нужно, импортозамещение развивать тоже нужно».

«Высокие ставки, которые сейчас мы видим на рынке кредитования, придерживают рост промышленности, но специалисты надеются, что в будущем году ставки будут снижаться. Это немного ослабит давление недоступности кредитов», — прогнозирует Кох.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Более сложная проблема, по его словам, это технологическая зависимость промышленных предприятий от западного оборудования, комплектующих, материалов и ПО. «Где-то придется заменять это все на другие технологии и материалы, доступные, но, возможно, не самые лучшие образцы, где-то что-то придется переставать использовать. Здесь могут возникать дополнительные проблемы, которые решаются, но не быстро», — предупреждает он.

Впрочем Игорь Кох надеется, что в 2024 году республика покажет результаты, сравнимые с итогами этого года.