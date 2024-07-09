Свидание за решеткой, или Как в Казани стартовал суд над экс-прокурором Алием Куповым

Пока обвиняемые по делу о коррупции и помехах следствию не могли наглядеться друг на друга, их адвокаты просили закрыть процесс от СМИ

Фото: Ирина Плотникова

Предстал перед казанским судом сегодня бывший начальник отдела прокуратуры Татарстана Алий Купов, мать которого еще год назад была прокурором Нижнекамска. Вину ни в одном из должностных и коррупционных преступлений ВИП-фигурант не признает. В суде он говорил мало — большую часть своего внимания уделил подсудимой Евгении Покровской, обвиняемой в организации проституции, посредничестве взятке и еще ряде преступлений. На протяжении всего заседания пара посторонних — по документам — людей держалась за руки, переговаривалась и обменивалась улыбками. При этом адвокаты просили свободу для них, напоминая — Купова дома ждут трое детей, а Покровскую — двое. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Один из подсудимых нужен «Водоканалу»?



Из родственников подсудимых на старт процесса в Вахитовский суд Казани приехал лишь отец Евгении Покровской. Уголовное дело он назвал надуманным, сказал — дал дочке денег на подарок «гражданскому» мужу, та подарила сотовый телефон, а в итоге Алия Купова обвинили в получении взятки. «Они жили вместе», — уверяет отец Покровской, он же свидетель защиты.

Другие обвинения в адрес своей дочери мужчина комментировать не стал, отметив, что в деле есть и третий фигурант, которому также вменяют организацию проституции. Речь об Артеме Мясникове — по данным источников «Реального времени», он, в отличие от Купова и Покровской, частично признает вину по своему единственному эпизоду — организация борделя с привлечением несовершеннолетних к занятию проституцией, и последние 8 месяцев находится под домашним арестом.

Заметим, что бывший начальник отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана и его подруга под стражей уже 11 месяцев. И оба категорически отрицают вину. Впрочем, сегодня свою позицию по существу дела они не высказывали и вообще обращали мало внимания на происходящее в зале. Потому что после воссоединения в стеклянном «аквариуме» не могли наглядеться друг на друга и наговориться. А еще держались за руки и не прятались от камер.

Примечательно, что на старт процесса в суд пришел тот же представитель прокуратуры Татарстана, который почти год назад просил о заключении бывшего коллеги под стражу. Сегодня Алексей Крутиков просил суд лишь продлить меру пресечения трем фигурантам дела и арест на имущество Ксении Куповой, официальной супруги экс-прокурора.

Несмотря на возражения со стороны защиты, судья Алмаз Мухаметшин удовлетворил ходатайства в полном объеме — оставил Купова и Покровскую в СИЗО до 28 сентября, а Мясникова на тот же срок — под домашним арестом.

Последнему не помогла даже представленная справка от «Водоканала» о готовности трудоустроить подсудимого работника — в случае смягчения меры пресечения до запрета определенных действий. На какую позицию ждут Мясникова — сантехником, прорабом или бухгалтером — в суде не прозвучало.

Также суд посчитал нужным сохранить арест на автомобиль жены обвиняемого.

Процесс над бывшим прокурором могут засекретить

Напомним, уголовное преследование Алия Купова в августе 2023-го началось с подачи бывшего прокурора Татарстана Илдуса Нафикова — незадолго до перевода на пост главы прокуратуры Марий Эл. Возбуждению дела предшествовала служебная проверка, по результатам которой уволили троих высокопоставленных сотрудников надзорного ведомства: начальника уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Игоря Орехова, начальника отдела этого же управления, надзиравшего за следователями и дознавателями МВД, Радмира Надыршина, ныне работающего адвокатом.

Основанием для проверки послужило некое недовольство сотрудников МВД относительно того, что надзор за следствием со стороны отдельных прокуроров создает помехи самому следствию.

Должность по отрицательным мотивам 11 августа 2023-го потерял и Купов, причем в его действиях Нафиков усмотрел состав превышения должностных полномочий. Но 28 августа в СК возбудили дело о получении взятки, а уже 29-го бывший начальник отдела прокуратуры оказался под арестом.

Версию следствия по первому эпизоду силовики на старте расследования излагали так: в мае 2023 года, ко дню своего рождения, Алий Купов получил через свою знакомую Покровскую взятку в виде iPhone стоимостью 110 тысяч рублей. Телефон был передан в обмен на незаконную услугу — помощь в возврате работниками следствия отдела полиции «Вишневский» телефонов фигурантки дела о наркотиках Сукиасян. Телефоны эти ранее были признаны вещдоками по делу и содержали в себе данные о целом букете иных наркоэпизодов. В данный момент их владелица и взяткодатель сама является подсудимой по делу о наркопреступлениях и вмешательстве в ход следствия.

Заметим, историю с «обменом телефонами» в СК в итоге квалифицировали сразу по трем статьям — кроме получения взятки, Купову вменили превышение полномочий из корыстных и иных побуждений, а также в создании помех следствию. Второй эпизод подобных помех коллегам-силовикам в деле Купова связан с желанием защитить от полицейских бизнес Покровской в сфере интим-услуг, поясняют источники «Реального времени».

Впрочем, сам Купов вину отрицал и отрицает до сих пор. Он настаивает: телефон был подарком и никакого вмешательства в работу следователей полиции с его стороны не было.

По эпизоду взятки за незаконные действия бывшему прокурору грозит до 8 лет колонии, по эпизодам помех следователям — до 4 лет, самым тяжким в букете его обвинений является предъявленное превышение полномочий из корысти (п. «в», ч. 3 ст. 286 УК РФ), предусматривающее максимальное наказание в 10 лет лишения свободы.

Отметим, что Евгении Покровской также предъявляют вмешательство в ход следствия, а кроме того, посредничество в той самой взятке iPhone и покушение на мошенническое хищение суммы свыше 1 млн рублей. По версии силовиков, за эти деньги она бралась «порешать» вопрос с освобождением от уголовки одной из своих подруг, но до передачи денег дело не дошло. Еще два эпизода обвинения Покровской касаются организации деятельности по занятию проституцией, причем один эпизод касается взрослых секс-работниц, а второй — несовершеннолетних. Покровская вину отрицает.

Такое же обвинение в организации подпольного бизнеса с интим-услугами несовершеннолетних предъявлено и Артему Мясникову.

На сегодняшнем заседании адвокат подсудимой дамы Константин Габелев заявил, что было ходатайство о переводе процесса в закрытый режим. Обосновать свою позицию не успел — судья сообщил ему: поскольку с момента уведомления подсудимых о дате сегодняшнего заседания прошло менее пяти суток, рассматривать дело по существу суд пока не вправе. А также решать, есть ли основания засекречивать данный процесс.

Технически сделать это позволяет тот же эпизод с несовершеннолетними. Но на деле бывало, что суд переводил в закрытый режим лишь часть процесса, касавшуюся исследования доказательств и допроса таких свидетелей. Как поступит председательствующий по делу судья на данном процессе — возможно, узнаем уже на следующем заседании.

По данным источников «Реального времени», гласности в этом деле не желают и сами силовики. Ведь ни прокуратура, ни Следком так и не обнародовали официальный релиз о направлении в суд резонансного дела.

Откуда у домохозяйки две иномарки?

В минувшую пятницу вопрос об автомобилях Ксении Куповой — BMW 2021 года выпуска и Honda Civiс 2023-го — обсуждали в Верховном суде Татарстана. Бывший прокурор из СИЗО, его официальная супруга и адвокат оспаривали постановление Советского райсуда Казани, который в апреле текущего года наложил арест на обе иномарки.

Главным доводом СК в пользу такого решения было то, что мадам Купова вот уже более 10 лет является домохозяйкой и никаким образом накопить на две «тачки» не могла, а стало быть, имущество является совместным и на него, в случае обвинительного приговора, может быть обращено взыскание — к примеру, по выплате штрафа.

Купов категорически возражал. Его супруга в своей жалобе написала: решение районного суда нарушает права и законные интересы троих детей. Настаивала — к покупке этого имущества супруг отношения не имеет. Впрочем, Верховный суд Татарстана посчитал нужным сохранить арест на обе иномарки.

А сегодня в Вахитовском суде выяснилось: за время рассмотрения апелляционной жалобы Советский райсуд успел продлить арест имущества Куповой, но лишь на автомобиль Honda. Потому-то прокурор Крутиков в своем ходатайстве упоминал лишь его.

Адвокат подсудимого Альбина Милина высказалась против: «Это ее личный автомобиль. Суд накладывает, мы потом обжалуем все это в Верховном. Прошу не рассматривать вопрос без нее». По версии защитницы, хозяйка иномарки не получила извещения о сегодняшнем заседании, однако помощник судьи озвучила иную информацию, причем уточнила — срок ареста на автомобиль истекает 10 июля, то есть завтра.

Милина возражала и против дальнейшего продления стражи, предлагала избрать домашний арест: «Предварительное следствие закончено. Какого-либо давления он оказать уже ни на кого не может. В ходе следствия давал последовательные показания. И если они неугодны следствию, это не значит, что его надо содержать под стражей». Адвокат напомнила: на иждивении у Купова трое детей, а в активе — положительные характеристики и государственные награды.

В свою очередь адвокат Константин Габелев просил суд смягчить меру пресечения для Евгении Покровской, ссылаясь на состояние ее здоровья и проблемы со здоровьем детей, один из которых нуждается в операции.

Трое подсудимых обошлись короткими фразами, что ходатайство прокурора не поддерживают. В итоге двое остались в СИЗО, а один — под домашним арестом.

18 июля суд может приступить к оглашению обвинения по этому делу.