ХАМАС предварительно согласился на перемирие с Израилем

Представители ХАМАС и Египта сообщили о предварительном одобрении соглашения о поэтапном прекращении огня в секторе Газа. Его предложил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.



Поэтапное соглашение по формуле Вашингтона будет включать полное прекращение огня на шесть недель. Оно позволит освободить ряд заложников, включая женщин, пожилых и раненых, в обмен на освобождение нескольких сотен заключенных палестинцев. Кроме того, в течение первого этапа вооруженные силы Израиля должны будут вывести войска из густонаселенных районов сектора Газа, а также позволить перемещенным на юг лицам вернуться в свои дома. Уточняется, что реализация первого этапа сделки возможна, поскольку ХАМАС отказался от требований о полном выводе ЦАХАЛ из Газы.

Ожидается, что в течение шестинедельного периода представители ХАМАС и Израиля продолжат переговоры об условиях второго этапа соглашения.

Стоит подчеркнуть, что в начале июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа, пока не будут достигнуты заявленные цели.