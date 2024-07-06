Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже

Исполком Федерации спортивной борьбы России принял решение, что российские борцы не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже, сообщает ТАСС.

Решение было принято исполкомом организации, тренерским штабом команд и спортсменами, получившими индивидуальные приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). Исполком ФСБР провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, приглашенными на Олимпийские игры.

МОК пригласил на Олимпиаду 10 российских борцов, несмотря на то, что Россия завоевала 16 лицензий. Среди атлетов не было двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, а также победителей Олимпиады в Токио Заура Угуева, Заурбека Сидакова, Мусы Евлоева и бронзового призера Игр Артура Найфонова. Ранее стало известно, что от участия отказалась серебряный призер чемпионата Европы 2021 года Вероника Чумикова.

В начале июля от участия в Олимпиаде в Париже также отказались несколько российских теннисистов. Предложение МОК отвергли Андрей Рублев, Карен Хачанов, Анна Калинская и Людмила Самсонова.