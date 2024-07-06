В России предложили сделать 31 декабря 2025 года выходным днем

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство предложило сделать 31 декабря 2025 года нерабочим днем, сообщает РИА «Новости».



— У нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть, — сказал он.

Правительство утвердило выходные дни этого года в августе 2023 года. Так как праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, выходные перенесли на 10 мая и 31 декабря. Поэтому предновогодний день этого года также будет нерабочим.

В начале июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России не планируется вводить шестидневную рабочую неделю. По словам министра, трудовое законодательство достаточно гибкое, чтобы работники могли формировать удобный график работы.