День в истории 11 июля: битва за Киев, цифровой рубль, марафон «Сила России» в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 11 июля 2024 года
Сегодня в Казани второй день проходят совещания глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС, а также мероприятия семейного спортивного марафона «Сила России». 11 июля отмечают Всемирный день народонаселения. Год назад Госдума в окончательном чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля, 83 года назад началась героическая оборона Киева во время Великой Отечественной войны, 127 лет назад была предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заключительное заседание Государственного Совета шестого созыва.
- Совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС.
- Семейный спортивный марафон «Сила России». Казанцев ждут встречи с профессиональными спортсменами и тренерами и шорт-лекции о регламенте сдачи норм ГТО.
- Старт X Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов. Она будет длиться до 17 июля.
Кто родился: композитор Алмаз Монасыпов и модельер Джорджо Армани
- 1767 — 6-й президент США в 1825–1829 годах Джон Куинси Адамс (скончался 28 февраля 1848 года). Правление Адамса ознаменовалось разными сложностями. Например, в это время была прервана морская торговля с Вест-Индией — она восстановилась только к 1830 году. Адамса обвиняли в нарушении Конституции, в частности, во вмешательстве федерации в дела отдельных штатов. Адамс единственный из американских президентов был избран в Конгресс после окончания президентских полномочий. Политик был ярым борцом с рабством и политикой «южного экспансионизма», выступал против переселения индейцев и вторжения в Мексику.
- 1910 — советский физик Сергей Вернов (скончался 26 сентября 1982 года). Он руководил экспериментами по исследованию космических лучей на первых искусственных спутниках Земли и автоматических межпланетных станциях. Одним из результатов этих экспериментов явилось крупнейшее открытие — обнаружение внешнего радиационного пояса нашей планеты.
- 1925 — татарский композитор Алмаз Монасыпов (скончался 22 июля 2008 года). В 1959—1970 годах он работал дирижером театра оперы и балета и оркестра Татарской филармонии, а с 1973 года жил в Москве. Монасыпов известен как исследователь дореволюционной традиции баитов и мунаджатов. Его самое экспериментальное произведение — это вокально-симфоническая поэма 1974 года «Тукай аһәңнәре», которая объединяет стихи Тукая с электроникой, джазом и восточными ритмами.
- 1934 — итальянский модельер Джорджо Армани. Основатель модной империи Armani и один из богатейших людей Италии. Его одежду предпочитают многие голливудские звезды, такие как Мерил Стрип, Джулия Робертс, Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Том Круз, Мэл Гибсон, Николас Кейдж и другие. Помимо одежды компания Армани, ставшего одним из законодателей моды, выпускает парфюмерию, обувь, аксессуары, ювелирные украшения.
- 1995 года — российская шашистка Айгуль Идрисова. Она чемпионка мира по блицу 2012 года и 2020 года, чемпионка Европы 2016 года, чемпионка мира по быстрым 2016 года, серебряный призер чемпионата мира 2019 и бронзовый призер чемпионата мира 2017 года (разумеется, это только часть списка побед). Играет в шашки с шести лет.
Кто скончался: поэт Евгений Боратынский и фантаст Джон Кэмпбелл
- 1844 — русский поэт Евгений Боратынский (родился 2 марта 1800 года). Он печатался в многочисленных альманахах и журналах и выпустил три поэмы, которые вышли разными изданиями. Поэма «Бал» была напечатана в книге «Граф Нулин» Пушкина. С Боратынским великий русский поэт дружил и зашел в гости, когда был в Казани для сбора материала о восстании Пугачева. В будущей столице Татарстана жили родители Боратынского жены Настасьи Энгельгардт. Здесь же его сын Николай стал предводителем дворянства Казанского и Царевококшайского уездов. Сейчас усадьба Боратынских — музей самого поэта и его потомков.
- 1856 — чешский драматург и поэт, автор текста к национальному гимну Чехии Йозеф Каэтан Тыл (родился 4 февраля 1808 года).
- 1941 — английский историк и археолог, первооткрыватель минойской цивилизации Артур Эванс (родился 8 июля 1851 года). Им были организованы масштабные раскопки Кносского дворца на Крите. На найденных источниках Эванс выделил несколько типов критской письменности. Неизвестную прежде доэллинскую культуру он назвал минойской и предложил ее периодизацию. По археологическим данным ученый реконструировал государственный строй, религию и этапы развития критского общества.
- 1971 — американский писатель-фантаст Джон Кэмпбелл (родился 8 июня 1910 года). Он фактически создал в литературе тот круг произведений, которые принято считать классикой современной фантастической литературы, и во многом способствовал становлению «золотого века научной фантастики». Кэмпбелл был редактором журнала Astounding и публиковал молодых и никому не известных тогда писателей: Азимова, Ван Вогта, Хайнлайна. В 1940-х годах Astounding стал лучшим научно-фантастическим журналом.
- 1990 — советский поэт, писатель, сценарист, бард и художник Михаил Анчаров (родился 28 марта 1923 года). Наиболее известные его повести — это «Как птица Гаруда», «Самшитовый лес», «Сода-солнце» и «Записки странствующего энтузиаста». Сам он говорил: «Мне в основном нужен контакт с бумагой и два-три человека. Проверил и пошел дальше».
Праздники: День народонаселения и День художника по свету
- Всемирный день народонаселения. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1990 года. Ежегодный прирост мирового населения составляет 83 миллиона человек. Согласно усредненным данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,5 миллиарда человек, к 2050 — 9,7 миллиарда и 10,9 миллиарда человек к 2100 году.
- Всемирный день шоколада. Праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году. Существует мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом». В России шоколад появился при Петре I: говорят, царь привез его с Запада вместе с кофе.
- День художника по свету. 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания. Изобретение было запатентовано во многих странах Западной Европы, а также в Индии и Австралии. Сегодня мастера света работают практически на всех больших и малых праздничных шоу-программах, на спектаклях и в мюзиклах, в кино и на телевидении, в цирках и на стадионах.
События в истории: полет в Арктику на аэростате, «Терракотовая армия», лучшая фотография Вселенной
- 1302 — при Куртре во Фландрии состоялась «Битва золотых шпор». Фламандское ополчение, отстаивая свою независимость, встретилось с войском французского короля Филиппа IV Красивого. Фламандцы вышли из боя победителями и собрали с трупов рыцарей 700 пар золотых шпор, которые в назидание будущим поколениям были вывешены в одной из городских церквей.
- 1690 — в Ирландии произошло событие, положившее конец правлению монархов-католиков в Англии. Оно известно в истории под названием Битва на реке Бойн. Сражение произошло между армиями свергнутого короля Якова II и взошедшего на престол Вильгельма III Оранского, который в итоге и победил. Начиная с 19 века, в Северной Ирландии в память об этом сражении радикально настроенные протестанты празднуют победу над католиками, организуя шествия, известные как марши оранжистов.
- 1700 — в Берлине основали Прусскую академию наук. Король отказался финансировать ее деятельность, но взамен предоставил ей монопольное право на издание календарей в Бранденбурге. В 20 веке, при нацистах, учреждение подверглось расовой чистке. После войны на ее базе была создана Германская Академия наук.
- 1897 — была предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата. Шведский воздухоплаватель Соломон Август Андре с двумя товарищами поднялся в небо на воздушном шаре «Орел». 14 июля он принял решение о прекращении полета. Шар опустился на лед в 800 км от цели экспедиции — Северного полюса. Через 33 года, 6 августа 1930 года, последний лагерь экспедиции был обнаружен экипажем норвежского судна «Братвог». Найденные документы позволяют предположить, что Андре, Френкель и Стриндберг умерли в середине октября 1897 года.
- 1941 — началась героическая оборона Киева во время Великой Отечественной войны. Битва продолжалась до до 26 сентября 1941 года, когда последние солдаты Красной Армии покинули город. Поражение под Киевом стало тяжелым ударом для всей страны. Помимо многочисленных человеческих жертв (по официальным данным — свыше 700 тысяч человек), Союз потерял почти всю Левобережную Украину. Однако героическая оборона города сыграла огромную роль в ходе всей войны — она отвлекла крупные силы группы армий «Центр» на юг, что нарушило общий стратегический план немецко-фашистского командования молниеносной войны против СССР, задержав на два месяца наступление на главном — московском направлении.
- 1974 — была найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия». Это захоронение по меньшей мере 8100 статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди. В 1987 году комплекс гробницы был включен ЮНЕСКО в Реестр объектов мирового культурного значения.
- 1992 — по решению Верховного Совета РТ Курбан-байрам официально стал выходным днем. Праздник начинается для верующих с ночи, когда по Казани уже ходят рейсовые автобусы, чтобы успеть на утренние молитвы.
- 1998 — в Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр. Они продолжались девять дней и торжественно закрылись 19 июля 1998 года. С 2004 года Всемирные юношеские игры проводились постоянно, за год до Олимпийских.
- 2022 — было опубликовано «Первое глубокое поле Уэбба» — первое изображение, полученное космическим телескопом «Джеймс Уэбб»: скопление галактик SMACS J0723.3-7327, расположенное на расстоянии 4,6 млрд световых лет. Это фото ранней Вселенной с самым высоким разрешений, которое доступно сейчас.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке жителям Украины. В таком формате его могут получить жители Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.
- 2023 — Госдума во втором и третьем, окончательном, чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Статус оператора его платформы закреплен за Банком России.
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