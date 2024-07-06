Новый президент Ирана, саммит НАТО, победа Франции над Португалией в ЧЕ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро субботы, 6 июля.
- Московский суд на два месяца отправил под стражу военного комиссара Преображенского района столицы Сергея Тригилева. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Вместе с Тригилевым суд избрал аналогичную меру пресечения и его подчиненному.
- Президент США Джо Байден заявил, что не собирается выходить из предвыборной гонки. Кандидатуры Байдена и Трампа утвердят на партийных съездах позднее летом, а выборы президента США пройдут 5 ноября. Однако сенатор Марк Уорнер собирает группу сторонников в верхней палате Конгресса США, чтобы вынудить Байдена снять свою кандидатуру, передает The Washington Post.
- Также США выразили надежду на то, что в ближайшее время все члены НАТО увеличат расходы на оборону до 2% ВВП. Заявление было сделано в рамках пресс-конференции о предстоящем саммите Североатлантического альянса. Задачу повысить военные расходы поставили еще на саммите в Уэльсе в 2014 году на фоне российского воссоединения с Крымом. На саммите в 2023 году НАТО приняло решение, что 2% военных расходов должно стать не целевым показателем, а минимальным.
- Премьер Словакии Роберт Фицо после покушения впервые появился на публике. Как сообщает Dennik Postoj, он посетил религиозное мероприятие и выступил с речью. Кроме того, AFP сообщает, что Фицо выразил желание поехать в Россию вместе со своим коллегой — премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний считает, что смог достичь ключевой задачи в Москве — начать диалог с Владимиром Путиным о мире на Украине. Он же назвал самоубийством политику НАТО в отношении России и Украины.
- Франция обыграла Португалию в 1/4 ЧЕ по футболу. Матч завершился с нулевым счетом в основное время, исход встречи решила серия пенальти, которую забрали французы со счетом 5:3. В полуфинале они сыграют против Испании.
На выборах президента Ирана победил Масуд Пезешкиян, набравший 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Явка составила 49,8%, что больше, чем в первом туре выборов, который прошел после гибели президента Эбрахима Раиси.
- Заслуженный артист России, режиссер музыкального театра и профессор Василий Вавилов скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. Администрация института выразила соболезнования родным и близким артиста.
- Средства ПВО России минувшей ночью уничтожили семь БПЛА над Курской областью и один — над Белгородской. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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