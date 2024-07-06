ЧЕ по футболу, Валя Карнавал, Гоша Рубчинский и Канье Уэст: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Футбол, футбол и еще раз футбол

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Португалия Словения 3 500 Испания Германия 2 900 Испания Грузия 2 200 Франция Бельгия 2 050 Германия Дания 1 900 Англия Словакия 1 800 Гоша Рубчинский 1 500 Португалия — Словения 1 300 Комбо 1 июля Хамстер 1 200 Канье Уэст 900

Главной и практически единственной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе стало Евро-2024. Сейчас в чемпионате Европы определены уже два полуфиналиста — Франция и Испания, которые обыграли, соответственно, немцев и португальцев. Франция и Испания сыграют 9 июля.

Следующая пара полуфиналистов определится уже сегодня. Матч Англия — Швейцария запланирован на 19.00 мск, а Нидерланды — Турция — на 22.00 мск. Победители обеих пар встретятся между собой 10 июля. Финал Евро запланирован на 14 июля.

Разумеется, продолжают оставаться в топах поисковых запросов криптохомяки, хайп вокруг которых, тем не менее, снижается с каждой неделей.

Гоша Рубчинский и Канье Уэст

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС Казань Набережные Челны Альметьевск Нижнекамск Португалия Словения* ? ? ? ? Испания Германия* ? ? ? ? Испания Грузия* ? ? ? ? Франция Бельгия 66 53 27 58 Германия Дания 65 54 47 47 Англия Словакия 52 42 32 45 Гоша Рубчинский 100 68 64 75 Португалия — Словения 68 70 100 97 Комбо 1 июля Хамстер 46 66 88 100 Канье Уэст 100 84 99 61

Смогли втиснуться между футбольными матчами две известные персоны — модельер Гоша Рубчинский и американский рэпер Канье Уэст. В декабре прошлого года стало известно, что дизайнер стал главой отдела бренда Yeezy, принадлежащего рэп-исполнителю.

Песня RockStar

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % Португалия Словения 3 350 Валя Карнавал интервью 2 600 Интервью Вали Карнавал 2 150 Валя Карнавал 1 050 Девочка с картинки 1 050 Карнавал 1 000 Данкар 250 Гламур 200 Егор Крид 120 Schoolboy Runaway 110

Разнообразие запросов на YouTube среди татарстанцев наблюдается, но небольшое. Сразу после матча Португалии и Словении идут различные варианты поиска интервью блогера и певицы Вали Карнавал. В нем исполнительница подробно рассказала о личной жизни, отношениях с Егором Кридом. После переезда в Москву артист предложил Карнавал главную роль в клипе «Девочка с картинки».

Артем Гафаров