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ЧЕ по футболу, Валя Карнавал, Гоша Рубчинский и Канье Уэст: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

12:00, 06.07.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

ЧЕ по футболу, Валя Карнавал, Гоша Рубчинский и Канье Уэст: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Футбол, футбол и еще раз футбол

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОСПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
Португалия Словения3 500
Испания Германия2 900
Испания Грузия2 200
Франция Бельгия2 050
Германия Дания1 900
Англия Словакия1 800
Гоша Рубчинский1 500
Португалия — Словения1 300
Комбо 1 июля Хамстер1 200
Канье Уэст900

Главной и практически единственной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе стало Евро-2024. Сейчас в чемпионате Европы определены уже два полуфиналиста — Франция и Испания, которые обыграли, соответственно, немцев и португальцев. Франция и Испания сыграют 9 июля.

Следующая пара полуфиналистов определится уже сегодня. Матч Англия — Швейцария запланирован на 19.00 мск, а Нидерланды — Турция — на 22.00 мск. Победители обеих пар встретятся между собой 10 июля. Финал Евро запланирован на 14 июля.

Разумеется, продолжают оставаться в топах поисковых запросов криптохомяки, хайп вокруг которых, тем не менее, снижается с каждой неделей.

Гоша Рубчинский и Канье Уэст

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОСКазаньНабережные ЧелныАльметьевскНижнекамск
Португалия Словения*????
Испания Германия*????
Испания Грузия*????
Франция Бельгия66532758
Германия Дания65544747
Англия Словакия52423245
Гоша Рубчинский100686475
Португалия — Словения687010097
Комбо 1 июля Хамстер466688100
Канье Уэст100849961

Смогли втиснуться между футбольными матчами две известные персоны — модельер Гоша Рубчинский и американский рэпер Канье Уэст. В декабре прошлого года стало известно, что дизайнер стал главой отдела бренда Yeezy, принадлежащего рэп-исполнителю.

Песня RockStar

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОСПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
Португалия Словения3 350
Валя Карнавал интервью2 600
Интервью Вали Карнавал2 150
Валя Карнавал1 050
Девочка с картинки1 050
Карнавал1 000
Данкар250
Гламур200
Егор Крид120
Schoolboy Runaway110

Разнообразие запросов на YouTube среди татарстанцев наблюдается, но небольшое. Сразу после матча Португалии и Словении идут различные варианты поиска интервью блогера и певицы Вали Карнавал. В нем исполнительница подробно рассказала о личной жизни, отношениях с Егором Кридом. После переезда в Москву артист предложил Карнавал главную роль в клипе «Девочка с картинки».

Артем Гафаров

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Справка

* Запрос является новым, поэтому детальной статистики для него еще не собрано

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