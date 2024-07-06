ЧЕ по футболу, Валя Карнавал, Гоша Рубчинский и Канье Уэст: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».
Футбол, футбол и еще раз футбол
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Португалия Словения
|3 500
|Испания Германия
|2 900
|Испания Грузия
|2 200
|Франция Бельгия
|2 050
|Германия Дания
|1 900
|Англия Словакия
|1 800
|Гоша Рубчинский
|1 500
|Португалия — Словения
|1 300
|Комбо 1 июля Хамстер
|1 200
|Канье Уэст
|900
Главной и практически единственной темой поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе стало Евро-2024. Сейчас в чемпионате Европы определены уже два полуфиналиста — Франция и Испания, которые обыграли, соответственно, немцев и португальцев. Франция и Испания сыграют 9 июля.
Следующая пара полуфиналистов определится уже сегодня. Матч Англия — Швейцария запланирован на 19.00 мск, а Нидерланды — Турция — на 22.00 мск. Победители обеих пар встретятся между собой 10 июля. Финал Евро запланирован на 14 июля.
Разумеется, продолжают оставаться в топах поисковых запросов криптохомяки, хайп вокруг которых, тем не менее, снижается с каждой неделей.
Гоша Рубчинский и Канье Уэст
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС
|Казань
|Набережные Челны
|Альметьевск
|Нижнекамск
|Португалия Словения*
|?
|?
|?
|?
|Испания Германия*
|?
|?
|?
|?
|Испания Грузия*
|?
|?
|?
|?
|Франция Бельгия
|66
|53
|27
|58
|Германия Дания
|65
|54
|47
|47
|Англия Словакия
|52
|42
|32
|45
|Гоша Рубчинский
|100
|68
|64
|75
|Португалия — Словения
|68
|70
|100
|97
|Комбо 1 июля Хамстер
|46
|66
|88
|100
|Канье Уэст
|100
|84
|99
|61
Смогли втиснуться между футбольными матчами две известные персоны — модельер Гоша Рубчинский и американский рэпер Канье Уэст. В декабре прошлого года стало известно, что дизайнер стал главой отдела бренда Yeezy, принадлежащего рэп-исполнителю.
Песня RockStar
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
|ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|Португалия Словения
|3 350
|Валя Карнавал интервью
|2 600
|Интервью Вали Карнавал
|2 150
|Валя Карнавал
|1 050
|Девочка с картинки
|1 050
|Карнавал
|1 000
|Данкар
|250
|Гламур
|200
|Егор Крид
|120
|Schoolboy Runaway
|110
Разнообразие запросов на YouTube среди татарстанцев наблюдается, но небольшое. Сразу после матча Португалии и Словении идут различные варианты поиска интервью блогера и певицы Вали Карнавал. В нем исполнительница подробно рассказала о личной жизни, отношениях с Егором Кридом. После переезда в Москву артист предложил Карнавал главную роль в клипе «Девочка с картинки».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.
Справка
* Запрос является новым, поэтому детальной статистики для него еще не собрано