Взлом OpenAI, новые штрафы по ОСАГО, победа лейбористов на парламентских выборах Великобритании
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 5 июля.
- Внутренняя переписка компании OpenAI с разработчиками ChatGPT была похищена хакерами. Злоумышленники получили доступ к информации о разработке технологий искусственного интеллекта. Взлом произошел еще в прошлом году, но руководство компании не сообщило об этом публично и не обратилось в правоохранительные органы США, передает газета New York Times.
- Через три месяца могут ввести ежедневные штрафы за отсутствие ОСАГО, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, сейчас Центробанк и МВД работают над решением этого вопроса. Водителей без страховки будут выявлять с помощью дорожных камер по государственному номеру автомобиля. Планируется, что штрафы за отсутствие полиса будут приходить не более одного раза в сутки.
- В Великобритании объявили результаты парламентских выборов. Победу одержала Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Она получила 410 мест в парламенте, что означает возвращение лейбористов к власти после 14-летнего перерыва. Правящая Консервативная партия потерпела поражение, заработав всего 131 мандат.
- В Иране начнется второй тур внеочередных президентских выборов. Ожидается, что результаты станут известны завтра, 6 июля. За президентское кресло поборются бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан и представитель лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саид Джалили. По результатам первого тура голосования, явка составила 40%, что стало самым низким показателем за 45 лет существования исламской республики.
- В Госдуму внесли законопроект об отмене зон территориального развития. В пояснительной записке указывается, что в РФ таких зон нет, а заявок от субъектов на их создание не поступало. Таким образом, федеральный закон от 3 декабря 2011 года может быть упразднен.
- Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра. По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, шлейф протянулся на 3 километра на север от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок, отмечают ученые.
- Полиция обвинила экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в присвоении госимущества, отмывании денег и преступном сообществе по делу о ювелирных украшениях. Расследование выясняет, не присвоил ли он и его советники драгоценности на миллионы долларов, подаренные ему как президенту. Обвинения также предъявлены еще 11 людям.
- За прошедшую ночь российское ПВО уничтожило 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 14 были сбиты над Кубанью, 26 — в небе над Запорожской областью и еще 10 над Ростовской областью. Об этом заявило Министерство обороны России.
Олег Исаков
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