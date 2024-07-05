Ждем сенсации в противостоянии Швейцарии с Англией

Португалия вышла в четвертьфинал по итогам серии пенальти. Фото: Максим Платонов

Пятого июля стартует четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, в котором ожидается два противостояния из разряда футбольных суперсборных. Еще в двух матчах состоятся поединки футбольных Давидов с Голиафами. Подробнее — в материале «Реального времени».

5 июля. Испания — Германия

Везет сильнейшим — так можно охарактеризовать исходы всех поединков одной восьмой чемпионата Европы. Даже в отношении пары Швейцария — Италия (2:0), где швейцарцы победили, как осторожно и предсказывало в своем анонсе-превью «Реальное время». Но парадокс в том, что по ходу матча этот прогноз вовсе не казался рискованным, настолько велико было преимущество швейцарцев над уже бывшими чемпионами Европы. Итальянцы имели самый опасный момент, когда игрок Швейцарии срезал мяч в свои ворота, попав в штангу и едва не увеличив количество голов в графе «автоголы».

В целом из всех противостояний это оказалось одним из самых беспроблемных, наряду с игрой Испании и Грузии (4:1). О нем мы поговорим только потому, что один известный комментатор вдруг решил поделиться наблюдением, что придется запомнить Мамардашвили, голкипера сборной Грузии. Это же сложно было сделать в коронавирусный год, когда Мамардашвили и его тбилисский «Локомотив» сенсационно обыграли в еврокубке московское «Динамо».

Помимо испанцев, в четвертьфинал прошли их будущие соперники — сборная Германии, а также Португалия и Франция. Немцы вышли в следующий круг, что называется, на тоненького, потому что в число победителей можно занести и систему видеопросмотров VAR. Фиксация миллиметрового офсайда, связанного с пяткой датчанина Дилейни, привела к тому, что в ответной атаке немцы забили гол, когда мяч в штрафной площади коснулся даже не руки, а пятки датчанина. Получив 0:1 вместо вполне заслуженных 1:0, датчане не смогли «вернуться» в игру.

Немцы вышли в четвертьфинал, благодаря системе ВАР . Максим Платонов / realnoevremya.ru

5 июля. Португалия — Франция

Французы забили после очередного автогола, на этот раз в исполнении бельгийца Яна Вертонгена (1:0). Португалия выиграла по пенальти, при этом незадолго до этого спаслась, при выходе словенца один на один с Диогу Коштой. Смысловая нагрузка этого мини-отчета прошедших матчей заключается в том, что Испания выглядит пока сильнее всех команд, бывших ее соперниками, и сейчас выйдет фаворитом в противостоянии с неровно выступающей Германией, которая сыграла потрясающий матч на старте чемпионата с Шотландией, после чего поехала по турнирному пути как по накатанной, ничуть не форсируя. Впрочем, то же самое можно сказать о Франции, которая не форсировала уже со старта. Если Португалия «затащит» ее в серию пенальти, то у французов вообще нет шансов. Впрочем, у португальцев много игроков в составе, помнящих, как обыгрывать Францию в моменте, когда она считается фаворитом. Это мы о финале чемпионата Европы 2016 года.

Если резюмировать пары четвертьфиналов, то там собралось шесть команд из числа футбольных «олигархов», и «примкнувшие к ним» Турция и Швейцария. Сейчас Евро выглядит близким к традиционным ожиданиям футбольных болельщиков, чем в 2021 и 2016 годах. Тогда, напомним, в полуфиналы проникали по одной сборной из числа середняков, последовательно Уэльс и Дания. Все дело в том, что на прошлом Евро произошло две сенсации по итогам одной восьмой: победы Чехии над Нидерландами и Швейцарии над Францией. В 2016 году сильнее всех удивили исландцы, обыгравшие Англию.

Бельгия и Кевин де Брейне едут домой с Евро. Максим Платонов / realnoevremya.ru

6 июля. Англия — Швейцария

Именно в этой паре мы и ожидаем сюрприза на уровне четвертьфиналов. В одной восьмой к оглушительным сюрпризам были ближе всего Словения в послематчевом противостоянии с Португалией, и Словакия, которая была в минуте от победы над Англией. Победа англичан в дополнительное время (2:1) только с годами будет представляться ожидаемой и логичной. На самом деле британцев спас чудо-гол Джуда Беллингема, ударом через себя, забитый на пятой добавленной минуте встречи. Откуда турецкий судья взял столько добавленного времени, одному ему известно, во всяком случае в игре его соотечественников с австрийцами дополнительного времени было меньше. Хотя, будем честны, австрийцы имели 100-процентный шанс, чтобы сравнять счет, но турок спас их голкипер.

Словакия подтвердила ту существенную разницу, что игра сборных не симметрична играм клубов, когда стоимость футболистов в совокупности практически безошибочно подсказывает будущего победителя. В противостоянии сборных насыщенность звездными футболистами может пойти в минус, когда плюс на плюс не будет давать два плюса. И исход матча с Англией все равно стоит записать в плюс словакам хотя бы потому, что по итогу о них говорили больше, чем об англичанах.

Но, повторимся, нынешний чемпионат Европы — это турнир, в котором везет сильнейшим, которыми были на бумаге и Англия, и Португалия.

Англия выглядит фаворитом и в предстоящем противостоянии со Швейцарией, но тут ей будет даже сложнее, чем со словаками. У Швейцарии есть точно такая же командная игра, как у словаков, тут андердоги схожи, но при этом жители Альп куда более мастеровиты с блестящим голкипером Зоммером во главе обороны. В плей-офф, где зачастую вратари перевешивают чашу весов, как было при победах Португалии и Турции, это очень весомый козырь.

Французы рады выходу в четвертьфинал. Максим Платонов / realnoevremya.ru

6 июля. Нидерланды — Турция

Нидерланды достаточно легко обыграли Румынию (3:0), и тут даже не по счету возникают вопросы, а в том, что в этом противостоянии не возникало, собственно, самого противостояния. Это был единственный из восьми сыгранных в плей-офф матчей, в котором одна команда была сильнее другой на протяжении всего игрового времени. Голландцы транжирили голевые моменты, с легкостью создавая новые. Увы, наблюдая румын в первый раз на протяжении всего Евро, автор не обнаружил в этой команде серьезных футбольных достоинств.

Среди ожиданий было то, что обе команды выйдут на игру в футболках схожего колорита, оранжевые против желтых, в цветах которых Румыния и вышла на поле. Но Нидерланды были оранжевыми только на трибунах, на поле они были тёмно-синими, самыми сильными, как говорят про свою команду болельщики ЦСКА, уточняя, что они красно-синие. Некая схожесть у противников была в головных уборах у румына Яниса Хаджи, сеточная повязка которого объяснялась травмой, и традиционный атрибут Мемфиса Депая.

В предстоящем противостоянии с Турцией голландцы выглядят фаворитами, хотя им придется играть практически на чужом поле, поскольку турки выглядят более шумными, чем хозяева чемпионата немцы. Турция несколько неожиданно была сильнее в противостоянии с Австрией (2:1), успешно использовав две подачи с углового, и еще более успешно отбившись от многочисленных наскоков от соперника. Австрийцы по игре выглядели сильнее, и этот матч продемонстрировал, что турки умеют «терпеть», правда, с серьезной долей везения. Тем самым они предотвратили еще один поединок Австрии и Нидерландов, уже состоявшийся ранее в третьем туре группового этапа.

Турции предстоит еще один матч, где ставки на нее будут еще ниже, чем перед игрой с Австрией. В плюсах невероятная поддержка трибун, не исключено, что там будут даже нидерландские турки, плюс вернется на поле лидер Хакан Чалханоглу.

