Елена Стрюкова: «Большинство сделок ИЖС в Татарстане оформлено миллениалами»

Обзор рынка загородной недвижимости Казани в 2024 году

Фото: Реальное время

В регионах России растет спрос на загородное жилье, причем половина покупателей приобретает эту недвижимость для постоянного проживания. Эксперты связывают популярность формата как с сезонным фактором, так и с тем, что с окончанием льготной ипотеки на новостройки россияне переключились на ИЖС, ведь в этом сегменте остаются льготные программы. Подробнее о трендах казанского рынка загородной недвижимости в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова.

Предложение: более половины участков — экономкласса

Совокупное предложение рынка организованных коттеджных поселков Казани и агломерации представлено 54 объектами. Общее количество участков в данных поселках составляет 20 433 единицы, общая площадь территорий поселков — 2 329 га, но, помимо этих объектов, известно о 73 организованных коттеджных поселках, продажи от застройщика в которых завершены либо приостановлены. Общее количество участков в данных поселках составляет 17 604 единицы.

С точки зрения структуры предложения по классу поселков больше половины предложения по количеству участков (54%) относится к экономклассу. Комфорт-класс представлен 20%, а сегмент бизнес-класса и премиум — 26%. Сегментация поселков осуществлялась по заявленному девелопером классу.

Наиболее популярным направлением для строительства коттеджных поселков является Лаишевский район — более 30% поселков расположены именно там.

Наиболее популярным направлением для строительства коттеджных поселков является Лаишевский район — более 30% поселков расположены именно там. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На втором месте по популярности — расположение в границах Казани (24%), на третьем и четвертом местах — Высокогорский (19%) и Зеленодольский (13%) районы. Замыкают рейтинг востребованных направлений Верхнеуслонский (7%) и Пестречинский (4%) районы.

Спрос на земельные участки вырос на треть

Тренд на покупку загородной недвижимости появился в 2020 году, когда была пандемия, карантин и люди были ограничены своими квартирами.

В дальнейшем повышению спроса на данный вид недвижимости способствовали такие факторы, как удорожание строительства МКД, сокращение льготных программ на МКД, улучшение ипотечных условий на ИЖС, меньшая стоимость квадратного метра ИЖС в сравнении с новостройками.

По данным Управления Росреестра по Республике Татарстан, в марте текущего года спрос на земельные участки вырос: 9,2 тысячи сделок (+30,8% к февралю текущего года и +39,4% к марту 2023 года); а на втором месте по приросту сделок — индивидуальные жилые дома, их количество в марте составило 944 (+14,6% к февралю текущего года, но -16,3% к марту 2023 года).



Рост количества сделок с землей по Республике Татарстан в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, составил +12%. По Казани этот показатель вырос на 8%. Пик сделок в пандемийный 2021 год остается пока недостижимым историческим максимумом.

Анализ ретроспективных данных показывает устойчивую положительную динамику в части количества сделок по купле-продаже земельных участков, что сигнализирует о высоком спросе в данном сегменте.

По ИЖС в Татарстане выдано кредитов на 4,3 миллиарда

В Республике Татарстан в 2023 году на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выдано порядка 500 кредитов на сумму 2,6 млрд рублей, что составило 0,49% от общей суммы выданных ипотечных кредитов в России. Это больше результата 2022 года в 1,8 раза. Татарстан вошел в топ-5 субъектов РФ по объемам кредитования ИЖС. Всего с момента запуска кредитования ИЖС в республике с 2021 года было выдано свыше 800 кредитов на сумму 4,3 млрд рублей.

На основе данных ДОМ.РФ. предоставлено Еленой Стрюковой

Что касается целевой аудитории, то, по данным «ДОМ.РФ», большинство сделок в Татарстане в 2023 году оформлено миллениалами (1977—1995 годы рождения) — около 80% всех кредитов на ИЖС. На молодежь (от 1996 года рождения) пришлось 9%. А представители более старшего возраста (1960—1976 годы рождения) оформили 11%.

При этом больше половины заемщиков в сегменте ИЖС — мужчины (59%). Доля клиентов, состоящих в браке, увеличилась до 78%. В 32% случаев частные дома в ипотеку покупали семьи с одним ребенком, в 28% — с двумя детьми. Еще 7% сделок оформили многодетные клиенты. Каждый третий на данный момент не имеет детей.

«Наблюдаем перетекание тенденций рынка многоквартирного жилья в загородную недвижимость»

В течение последних лет рынок многоквартирных домов следовал по пути совершенствования продукта и повышения качества среды для жизни. Сейчас комфортные места общего пользования, автоматизация систем безопасного доступа и учета коммунальных услуг, разнообразие дворовой, досуговой и спортивной инфраструктуры — ожидаемые атрибуты современной городской застройки.

Мы наблюдаем перетекание тенденций рынка многоквартирного жилья в загородную недвижимость. Высокая конкуренция на рынке коттеджных поселков стимулирует создание продуманных концепций и проектов поселков, в которых предусмотрены инфраструктурные объекты: детские сады, магазины, кафе, медицинские пункты. Уходит эпоха строительства на участках без дорог и подключения к коммуникациям, без коммерческих объектов с необходимыми для жителей функциями. Вместе с этим постепенно будут размываться границы между классами поселков: инфраструктурные улучшения, характерные ранее только для поселков бизнес-класса, будут постепенно перетекать в комфорт- и экономкласс.