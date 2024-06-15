Гид по улице Чернышевского: от вокзала до минеральных вод

Прогулка по Поперечно-Владимирской. Часть 1-я

Улица Чернышевского — одна из тех, с которой гости, прибывшие в Казань на поезде, начинают свое исследование города. В начале маршрута находится Центр современной культуры «Смена», а в конце когда-то работал знаменитый цирк Никитиных. Улица пересекает важнейшие туристические артерии татарстанской столицы: Кремлевскую, Баумана и Профсоюзную.

Как называли улицу в разные годы

От вокзальной площади до Московской — эта часть улицы до революции называлась Поперечно-Владимирской, а после — Поперечно-Московской. Далее, до современной Кремлевской, шла Гостинодворская, а потом — 3-я Черноозерская улица (власти хотели переименовать ее в 1914-м в Ложкинский переулок, но не срослось). Позднее улицу у Черного озера присоединили к Гостинодворской.

В 1930 году улица стала Пионерской, а в 1958-м ее переименовали в честь Николая Чернышевского. Но поскольку так уже называлась улица, которая протянулась от Казанского государственного университета до Кремля, последнюю переименовали в улицу Ленина (сегодня это Кремлевская).

Вокзал строили спешно. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Привокзальная площадь

Железной дороги у нас могло бы и не быть, если бы глава города Сергей Дьяченко не отправился к российскому императору с доводами и подарками (среди них было расшитое золотом седло). В 1891 году правительство одобрило строительство ветки Москва — Казань. В итоге в 1894 году железная дорога дошла до города, правда, между станциями Свияжск и Зеленый Дол работала паромная переправа. С 1893-го по 1896-й был построен вокзал, спроектированный Генрихом Рушем. Во время открытия один из гостей случайно запустил поезд, который проехал только до дамбы. Тогда же на месте ночлежек Мокрой слободы сформировалась и сама привокзальная площадь. Было потрачено 600 тысяч рублей для обустройства (на сам вокзал ушло 300 тысяч).

В советское время здесь стояла статуя Ленина, копия работы скульптора Георгия Алексеева, такая же скульптура была и у Казанского вокзала в Москве. До 1961 года на площади стоял и Сталин.

Перед вокзалом располагался небольшой сквер, ходили трамваи, троллейбусы, автобусы, останавливаясь посередине современной площади. В 1973 году к разворотной петле здесь добавили вторую — на улице Саид-Галеева, а в 1999-м первую упразднили.

В 1992-м главное здание вокзала сильно пострадало во время пожара, его восстановили к 1997 году. К тысячелетию Казани была устроена глобальная реконструкция, а в 2013-м нынешний облик получила и площадь.

Когда-то здесь ходили модели. скриншот c сайта Google Карты

Бизнес-центр «Ильдан» (Чернышевского, 43)

Там, где еще в 1970-е стояли покосившиеся деревянные домики, находится здание Дома моделей Министерства бытового обслуживания ТАССР. Здесь, к примеру, работала моделью во время учебы в КАИ Изольда Сахарова, президент общественной организации «Мисс Татарстан». Позднее она была инженером на кафедре радиоуправления КАИ, а когда появился театр моды «Лик» при том же министерстве, стала в нем балетмейстером-постановщиком. Еще позже возглавила конкурс «Мисс Татарстан».

Министр Евгений Богачев открывал Театр моды, созданный по аналогии с театром моды Вячеслава Зайцева, как своеобразную рекламную площадку местных производств. В дальнейшем модели рекламировали коллекции только одной фирмы — «Ильдан». Сейчас на этом месте работает бизнес-центр.

— Дом моделей, конечно, не занимал все здание, — вспоминает Сахарова. — Там располагались различные цехи «Таттрикотажбыта». А когда появился театр моды, у него был свой зал с подиумом. После, будучи уже «Ильдан-Ликом», он переехал в здание Дома быта напротив вокзала.

Пригородный вокзал или павильон обеспечения пригородного сообщения. скриншот c сайта Google Карты

Транспортно-пересадочный терминал (Чернышевского, 36а)

Пригородный вокзал, он же павильон обеспечения пригородного сообщения, появился в 1967 году. Проектировал его главный архитектор города Мунир Агишев. Сообразно моде того времени, у него был внушительный стеклянный фасад, как и у перестроенных потом Дома татарской кулинарии и концертного зала консерватории. К тысячелетию города его серьезно переделали по проекту Виталия Логинова, у здания появилась башенка. Причем предполагалось, что с торцевой стены исчезнет сграфитто «Казань — столица Советской Татарии». Обратите внимание на нефтехранилища, чьи силуэты стилизованы под вышивку. Сграффито в 1967-м выполнили монументалист Сергей Бубеннов и живописец Виктор Федоров.

Бубеннов родился в современном Кемерово, учился в Риге и Ленинграде, а в Казань переехал в 1958 году. Одна из первых его работ находится напротив — это фасад гостиницы «Волга». В том же 1967-м Бубеннов с Федоровым и художником Рустемом Кильдибековым оформляли новую гостиницу «Татарстан».

За сохранение сграффито боролся и мэр Камиль Исхаков, хотя считалось, что оно не вписывается в новую архитектуру здания. Обновляли краски авторы из Казани и Нижнекамска — Фарит Валиуллин, Ришад Шагабутдинов и Ришат Тимериев. Бубеннов скончался в дни празднования тысячелетия.

— Сейчас в архитектуре это один из самых распространенных подходов — снести и построить заново плюс-минус тоже самое, — говорит старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств РТ Вера Силкина. — Такой же принцип стали переносить на монументальное искусство. Лично мне не кажется такой подход хорошим и правильным, хотя я понимаю, что полноценная реставрация — это всегда очень дорого и сложно найти специалистов. Тем не менее лучший вариант консервация и попытка обыграть невосполнимые утраты, либо все-таки вложиться в полноценную реставрацию и перенос оригинального произведения. Хотя ситуации бывают разные, например, витраж в КЦ «Сайдаш»: не уверена, что можно было по-другому его восстановить из-за качества использованных оригинальных материалов и состояния повреждений.

Управление железной дороги (Чернышевского, 36)

Казанское отделение Горьковской железной дороги появилось 1 июня 1961 года. Наше отделение занимается перевозками не только в Татарстане, но и в Чувашии, Марий-Эл, Мордовии, Кировской и Ульяновской областях — это 84 станции и 2 360,5 км путей. Управление размещается в здании 1940 года постройки, спроектированном архитектором Г.Н. Спиридоновым. В проекте строение интересно акцентами на фасаде некоторых окон, окончательный вариант выглядит значительно скромнее. Также по проекту Спиридонова построены дома на Декабристов между Восстания и Гагарина.

Центр современной культуры «Смена». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Центр «Смена» (Бурхана Шахиди, 7)

В здании XIX века находились конюшня и сенохранилище, а в советское время — склады. Когда в 2013 году здесь открылся центр современной культуры «Смена», запустив книжный магазин и фестиваль, внизу еще работала автомойка. Теперь здесь проводят культурные события российского масштаба, а пространство заполнили магазин виниловых пластинок, кофейня, гастробар. Недавно появились и другие соседи — НИИ «Прометей», пионеры светомузыки: теперь здесь можно увидеть и документы Булата Галеева, и его удивительные устройства. При этом деревянные перекрытия и лофтовый дизайн напоминают о древности постройки.

Театральная площадка «Мон». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Резиденция «Мон» (Чернышевского, 32)

На месте строящегося комплекса ранее находились завод искусственных минеральных и фруктовых вод А.М. Петрова и оптовый склад пива Ермолаева. А еще здесь ходил трамвай!

Отметим, что помимо Петрова в Казани производством безалкогольных напитков, в частности, занимались Фердинанд Грахе на Профсоюзной и Иван Александров на Московской, буквально за углом. Петров, к примеру, выпускал лимонный и ванильный квас.

Завод Алексея Ермолаева находился на родине его владельца в Нижнем Новгороде. Ермолаев сначала помогал отцу с Лысковским пивзаводом, а после расширил производство. Он был гласным Нижегородской Думы, членом опекунского совета Кулибинского ремесленного училища и Лысковского общества вспоможения бедным.