В Казани продолжается строительство поликлиники в ЖК «Салават купере»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на территории ЖК «Салават купере» подходит к окончанию строительство поликлиники № 12. Завершить строительно-монтажные работы планируется в августе текущего года. Напомним, что стройка проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

— На данный момент на объекте устанавливают системы электроосвещения, водопровода, канализации, отопления и вентиляции, а также монтируют кровлю и фасад. Строители продолжают укладку напольной плитки и устройство потолка. Кроме того, ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории будущей поликлиники, — сообщила пресс-служба Минстроя Татарстана.

Трехэтажное здание площадью более 10,3 тыс. кв. м будет включать взрослую и детскую поликлиники и сможет принимать до 750 посетителей за смену. В Минстрое республики напомнили, что в Татарстане по национальному проекту построят 23 объекта. Среди них 20 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), Центр врача общей практики в Казани и две поликлиники.

Ранее в министерстве рассказали, что сейчас ремонтные и восстановительные работы ведутся на более чем 500 объектах Татарстана.