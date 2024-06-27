Депутаты предложили отменить госпошлину за регистрацию брака

Фото: Дарья Пинегина

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил отменить государственную пошлину за заключение брака. Он направил соответствующее обращение министру финансов Антону Силуанову, передает ТАСС.

Даванков считает, что это будет для общества значимым символическим фактором важности и поддержки института брака.

— Пошлина не является существенным финансовым обременением (сейчас стоимость госпошлины за заключение брака составляет 350 руб., — прим. ред.), но ее отмена будет способствовать популяризации традиционных семейных ценностей, — подчеркнул он.

Депутат предлагает рассмотреть целесообразность инициативы и добавить соответствующее положение в законопроект ко второму чтению. Напомним, что накануне Минфин предложил поднять сумму госпошлины за расторжение брака почти в 8 раз — до 5 000 рублей.

Также в Госдуме подчеркнули тенденцию снижения количества браков на территории страны. Так, по данным Росстата, количество регистраций браков с 2022 по 2024 годы снизилось с 1 053 884 до 770 760.