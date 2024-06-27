В России в июле вступит закон, который позволит вернуть переведенные мошенникам средства

Фото: Максим Платонов

В России в июле вступит закон, который позволит вернуть переведенные мошенникам средства. Таким образом, даже добровольно совершенные транзакции можно будет отменить, сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно инициативе, банки и платежные системы обяжут проверять и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, несмотря на согласие клиента. На момент проверки средства будут храниться в специальной базе Банка России, а в случае мошенничества будут возвращены.

Для предотвращения финансового мошенничества в конце прошлого года в Госдуму также был введен законопроект, по которому предлагалось внести поправки в закон «О банках (банковской деятельности)». Так, авторы законопроекта хотели обязать кредитные организации предоставлять клиенту возможность назначать доверенное лицо для подтверждения его банковских операций. Это лицо смогло бы подтвердить или отклонить операцию клиента в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка.

Разиль Самигуллин