Госпереворот в Боливии, гранты для молодежи Татарстана, сход пассажирского поезда в Коми
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 27 июня.
- Отстраненный от должности командующего армией генерал Хуан Хосе Суньига 26 июня занял с группой военных площадь перед правительством в Ла-Пасе. Президент Боливии Луис Арсе назвал это попыткой госпереворота и привел к присяге новое руководство вооруженных сил. После приказа нового командующего все военные покинули площадь, девять человек были ранены.
- Росмолодежь подвела итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты 1 сезон»: молодежь Татарстана выиграла 21,5 млн рублей на реализацию 36 социально значимых проектов, республика вошла в десятку лидеров по сумме привлеченных средств.
- Вчера на перегоне в Республике Коми сошли 9 из 14 вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Предварительная причина ЧП — подмыв полотна из-за обильных осадков. Движение поездов на участке приостановили, около полуночи оно было восстановлено по одному пути. По данным главы региона, эвакуированные пассажиры размещены в гостинице и школе в Инте, травмированные пассажиры госпитализированы в Интинскую горбольницу.
- Глава российской полиции Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом. Он проведет переговоры с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа и встретится с главами делегаций правоохранительных органов иностранных государств. Напомним, Колокольцев находится под санкциями США с 2018 года. Согласно американскому законодательству лицам, попавшим под ограничения, запрещен въезд на территорию страны.
- Минобрнауки России предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников и включить ее в нацпроект «Семья». По данным министерства, в 452 российских университетах уже выплачивается матпомощь женщинам, родившим ребёнка во время обучения.
- Аналитики сервиса «Авито Работа» сообщили РИА «Новости», что среднестатистическому россиянину необходимо 5,7 месяца, чтобы накопить деньги на отпуск летом.
- За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей.
Рената Валеева
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