В Татарстане ввели ограничение на использование маломерных судов вокруг акватории Свияжска 7 июля

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана ввел ограничение на использование маломерных судов вокруг акватории Свияжска 7 июля. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Ограничения введены с целью обеспечения безопасности жизни людей при проведении фестиваля SVIYAGA FEST — 2024. Ограничения будут действовать 7 июля с 8.30 до 14.00. Запрет не распространяется на суда, которые задействованы на мероприятии.

Схожее постановление Кабмина Татарстана — о запрете использования маломерных судов — действовало во время проведения Игр БРИКС. Так, во время соревнований ограничения распространялись на озеро Средний Кабан.

Разиль Самигуллин