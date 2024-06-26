Паводок в Омской области: как жители пострадавших сел справляются с последствиями

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Деревня Ашеваны в Стешминском районе — одно из татарских сел, которое пострадало от весеннего паводка, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Напор воды был настолько сильным, что она затопила половину деревни — 80 участков. Под водой оказалась и часть кладбища. Масштабы бедствия показывают местные жители.



В доме Люции Хамитовой вода поднялась почти на два метра. Строили его десять лет, но теперь дом непригоден для жизни — фундамент потрескался, стены и полы покрылись плесенью, печь пришла в негодность.

— Такая тут разруха была. Все валялось, все утонуло, — рассказывает хозяйка.

Чтобы проработать каждый вопрос, предложили формировать индивидуальные заявки. Сейчас жителям важно вычистить дворы от мусора, чтобы не допустить инфекций, и выбросить испорченную бытовую технику.

В татарской деревне Эбаргуль затопило 60 участков. Вода начала уходить только спустя месяц, на прошлой неделе.

На днях должна приехать комиссия и оценить ущерб. После этого жители смогут получить дополнительные выплаты из федерального бюджета. Пока единовременно им выдали по 10 тысяч рублей.

От Всемирного конгресса татар в Омскую область было доставлено две фуры с предметами первой необходимости. В ближайшее время привезут стройматериалы. Помощь дойдет до каждого соотечественника.