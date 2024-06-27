За последние пять месяцев жители Татарстана подали более 142 тысяч заявок на оформление недвижимости онлайн

Фото: Динар Фатыхов

За последние пять месяцев для оформления недвижимости жители Татарстана в онлайн-формате подали более 142 тыс. обращений. В таком виде документ регистрируется в течение 1-2 дней, сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Стоит отметить, что для электронной регистрации прав необходима усиленная квалифицированная электронная подпись — УКЭП. Данной услугой можно воспользоваться через официальный сайт Росреестра rosreestr.gov.ru, через единый портал государственных или муниципальных услуг либо через электронные платформы кредитных организаций.



— Если собственник планирует проводить онлайн-регистрацию, необходимо предварительно подать через любой офис МФЦ заявление, на основании которого в Росреестре Татарстана внесут в Единый государственный реестр недвижимости запись, которая разрешает проводить электронные сделки с недвижимостью. Это необходимо для защиты граждан от мошеннических действий. При отсутствии такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна, — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Электронное заявление можно подать не только в отношении всех принадлежащих объектов недвижимости, но и только в отношении одного.

Внесение отметки в реестр недвижимости не требуется:

если электронная подпись выдана ППК «Роскадастр»;

при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде;

от сторон договора купли-продажи с использованием цифровых сервисов кредитных организаций.

Всего за 5 месяцев текущего года Росреестром Татарстана зарегистрировано свыше 418 тыс. прав и других учетных действий в отношении объектов недвижимости. При этом за физическими лицами зарегистрировано 322,4 тыс. прав, юридическими — порядка 32 тыс.

В середине мая в Росреестре Татарстана сообщили, что от уплаты государственной пошлины за регистрацию права собственности на недвижимость теперь освобождены наследники лиц, погибших при выполнении государственных или общественных обязанностей, а также долга гражданина России по спасению человеческой жизни, охране госсобственности и правопорядка.

Разиль Самигуллин