День в истории 27 июня: открылся казанский истфак, изобретен вертолет и отмечается праздник рыбаков
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 27 июня 2024 года
Сегодня отмечают Всемирный день рыболовства. 57 лет назад появился первый в мире банкомат по выдаче наличных денег, 93 года назад изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета, 119 лет назад на броненосце «Потемкин» началось восстание. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Церемония награждения ежегодной Республиканской премии «Чын йөрәктән — От чистого сердца».
Кто родился: оружейник Пауль Маузер и актер Борис Хмельницкий
- 1838 — немецкий конструктор-оружейник Пауль Маузер (скончался 29 мая 1914 года). Среди созданных им образцов вооружений наибольшую известность получили винтовка Mauser 98, пистолет Mauser C96, а также револьвер «Зиг-Заг».
- 1876 — советский анатом Владимир Воробьев (скончался 31 октября 1937 года). Участвовал в бальзамировании тела Ленина.
- 1940 — советский и российский актер Борис Хмельницкий (скончался 16 февраля 2008 года). Автор музыки к спектаклям Театра на Таганке и к фильмам «На короткой волне», «Седьмое кольцо колдуньи» и другим. Всесоюзный успех пришел, после того как Хмельницкий снялся в роли Робин Гуда. Кларк Дуглас предлагал ему роль в фильме «Скалолаз» с гонораром миллион долларов, но советское правительство не разрешило актеру участвовать в съемках.
- 1966 — американский кинорежиссер Джей Джей Абрамс. Он известен как один из создателей мистического сериала «Остаться в живых», а после — как режиссер таких лент, как «Миссия невыполнима 3», «Звездный путь», «Супер 8» и «Стартрек: Возмездие», а также двух «Звездных войн» — «Пробуждение силы» и «Скайуокер. Восход».
- 1975 — американский актер Тоби Магуайр. Всемирная слава пришла к нему после съемок в знаменитой трилогии о Человеке-пауке, в которой он сыграл Питера Паркера. Актер снимался и в других картинах, таких как «Солдаты неудачи», «Братья», «Детали», «Великий Гэтсби», «Жертвуя пешкой», «Вавилон.
- 1983 — российская певица, уроженка Бугульмы Алсу Сафина. В 15 лет выпустила песни «Зимний сон» и «Иногда», через год вышел первый альбом. В 2000-м Алсу заняла второе место на конкурсе «Евровидение». В 2006-м Сафина вышла замуж, воспитывает трех детей. В 2020 году у нее вышел новый альбом «Я хочу одеться в белое», включающий совместные треки с дочерью Микеллой и Бастой.
Кто скончался: архитектор Фарида Забирова и писательница Туве Янссон
- 1876 — немецкий естествоиспытатель, основатель микропалеонтологии Христиан Эренберг (родился 19 апреля 1795 года).
- 1944 — русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин Вера Менчик (родилась 1 марта 1906 года). В 1927 году в Лондоне во время Всемирной шахматной олимпиады был организован первый чемпионат мира среди женщин. Вера стала его победителем, выиграв 10 партий из 11. Начиная с 1929 года Менчик выступала также и в мужских турнирах. Она погибла в 1944 года в Лондоне во время налета фашистской авиации.
- 2001 — финская писательница Туве Янссон (родилась 9 августа 1914 года). Она создала знаменитые истории о муми-троллях. Писательница была удостоена медали Андерсена и других наград. Книги о муми-троллях переведены на двадцать языков, однако более всего они популярны в странах Северной и Центральной Европы. Свою первую книгу Янссон написала в 14 лет (и сама же ее проиллюстрировала). Долгое время она рисовала и комиксы, но потом передала эту обязанность брату Ларсу.
- 2021 — председатель Татарстанского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Фарида Забирова (родилась 11 февраля 1954 года). Она в 1976 году окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института. В 1976—1981 года работала архитектором Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация».
Праздники: День рыболовства
- День микро-, малых и средних предприятий. Эти предприятия, в которых, как правило, задействовано не более 250 человек, являются основой экономики большинства стран и играют ключевую роль в развивающихся странах. Праздник отмечается с 2017 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы напомнить об их важности.
- Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме. В России же День рыбака отмечается во второе воскресенье июля.
События в истории: проект Зимнего дворца, запрет абортов в СССР и арест Королева
- 1754 — императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. План представил итальянский архитектор Растрелли. Долгое время Зимний дворец был резиденцией российских императоров, а с 1922 года здание передали Государственному Эрмитажу.
- 1905 — на броненосце «Потемкин» началось первое массовое революционное восстание в вооруженных силах России. В это время корабль стоял недалеко от Одессы, где происходила общая стачка рабочих. Чтобы подавить бунт, император Николай II направил против «Потемкина» эскадру других черноморских военных судов, но те отказались стрелять по «потемкинцам». В канун прорыва в Крым Красной армии корабль был взорван уходившими из Севастополя англо-французскими интервентами.
- 1910 — III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. В ходе осуществления реформы происходило разделение общины, крестьяне, которые умели и хотели работать, получили возможность приобретать земельные наделы, увеличивать их площади и получать большую прибыль. В русской деревне началось установление прогрессивных капиталистических отношений.
- 1931 — в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета. Его вертолет существенно отличался от существовавших аналогов. Они были громоздки, неповоротливы, поскольку строились с двумя винтами, которые вращались в разные стороны. Детище Сикорского выглядело иначе — изобретатель оснастил хвостовую балку вертолета небольшим пропеллером, оставив несущий винт. Сейчас 90% всех вертолетов выполнены именно по этой схеме.
- 1936 — вышло постановлением ЦИК и СНК «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». Процедура допускалась при угрозе жизни или тяжелом ущербе здоровью беременной женщины, а также при наличии передающихся по наследству тяжелых заболеваний родителей. Смертность от искусственного аборта, по сравнению с 1935-м, выросла вдвое. Запрет был снят в 1955 году.
- 1938 — был арестован конструктор Сергей Королев. Его обвинили, в частности, в подрыве государственной промышленности. Проектировщику планеров, самолетов и крылатых ракет грозило 10 лет. В итоге его отправляют в научное подразделение, состоящее из заключенных под руководством Туполева, а потом в Казань на авиазавод №16 (нынешнее КМПО), где он занимается ракетными двигателями.
- 1939 — в Казанском университете открылся исторический факультет, который через год стал историко-филологическим. Факультет начинался с двух маленьких комнат, деканата, сдвоенной аудитории и небольшого кабинета декана. Первым деканом истфака стал Александр Плакатин. В юности он работал на железной дороге (чистил снег), был слесарем и вожатым, поступил на рабфак в Самаре, а после окончил МГУ.
- 1941 — Венгрия объявила войну СССР. Для помощи Германии Будапешт выделил свою самую подготовленную 2-ю армию. Уже 1 июля венгерские войска численностью около 30 тысяч человек приняли участие в наступлении на Украине в составе немецкой группы армий «Юг».
- 1967 — в одном из районов Лондона появился первый в мире банкомат по выдаче наличных денег. Первую его версию придумал американский ученый Лютер Джордж Симджян еще в 1939-м, но тот аппарат не имел связи с банком. Новый банкомат создал шотландец Джон Шепард-Баррон. Первые деньги из него получил актер-комик Рег Варни, он снимался в рекламных целях.
- 1995 — вышло постановление правительства Москвы об установке памятника в ознаменование 300-летия Российского флота. Автором проекта стал знаменитый скульптор Зураб Церетели. Монумент представляет собой столб на гранитном основании, который венчает бронзовая ладья. В ней находится скульптура Петра Великого с картой в руке.
- 2023 — дело о вооруженном мятеже, возбужденное в отношении Евгения Пригожина, было прекращено. Это объяснялось тем, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. 23 июня ЧВК «Вагнер» двинулась на Москву, однако президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июня договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».
- 2023 — в Казани от строительства Соборной мечети на месте «Кырлая» решили отказаться из-за недовольства горожан и архитекторов. На перенос объекта также повлияла опасность высоких грунтовых вод. Поддержана идея возведения Соборной мечети в Адмиралтейской слободе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.