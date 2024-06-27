Депутаты Госдумы предложили ввести выплаты учителям за организацию ЕГЭ

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила установить выплаты организаторам Единого госэкзамена. По ее мнению, она должна быть не ниже 500 рублей в час.

В обращении к министру просвещения Сергею Кравцову Лантратова подчеркивает необходимость введения единого стандарта оплаты труда учителей, занимающихся организацией ЕГЭ.

— Необходимо установить размер единого федерального минимального тарифа компенсационной выплаты учителям за организацию мероприятий связанных с ЕГЭ на уровне не ниже 500 рублей за час, в рамках которого также будет действовать система повышающих коэффициентов для районов с тяжелыми и неблагоприятными условиями труда в размере двойного коэффициента, — сказано в тексте обращения.

Лантратова подчеркнула, что каждый регион сам вправе устанавливать размеры дополнительных выплат организаторам ЕГЭ, что сильно разнится от региона к региону. Она призвала решить проблему неравенства финансового вознаграждения.

Ранее Минобрнауки России предложили создать ежемесячную стипендию в размере МРОТ для студентов вузов, которые являются родителями дошкольников.