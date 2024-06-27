Владимир Путин наградил главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета. Соответствующий указ был подписан главой государства и опубликован на официальном портале правовых актов.

Дени Сассу-Нгессо сообщил, что в сегодня обсудит с российским лидером Владимиром Путиным пути украинского урегулирования. Он добавил, что посещать Украину после визита в РФ не планирует, как это было в 2023 году.

Президент Республики Конго прибыл в Москву 25 июня. В аэропорту его встречали заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Конго в России Давид Мадука.

Разиль Самигуллин