Владимир Путин наградил главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета. Соответствующий указ был подписан главой государства и опубликован на официальном портале правовых актов.
Дени Сассу-Нгессо сообщил, что в сегодня обсудит с российским лидером Владимиром Путиным пути украинского урегулирования. Он добавил, что посещать Украину после визита в РФ не планирует, как это было в 2023 году.
Президент Республики Конго прибыл в Москву 25 июня. В аэропорту его встречали заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Конго в России Давид Мадука.
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