В Госдуме предложили изменить режим работы детских садов в летнее время

Фото: Олег Исаков

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила установить единый режим работы для детских садов в летний период. Она направила соответствующее письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

— В России необходимо урегулировать работу детских садов летом, так как закрытие многих учреждений во время каникул — серьезная проблема, — заявила зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Депутат отметила, что сейчас детские сады могут самостоятельно определять график работы летом и в результате большинство из них (за исключением садов Москвы и области, а также Санкт-Петербурга) закрываются на каникулы.

— Это создает серьезные проблемы для родителей: им приходится либо искать няню для ребенка, либо брать неоплачиваемый отпуск на три месяца, — подчеркнула она.

Ранее Лантратова выступила с идеей внести изменения в систему проведения ЕГЭ, а также процедуры осмотра перед ним.