Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин с рабочим визитом прибыл в Беларусь

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин с рабочим визитом прибыл в Беларусь. С 27 по 28 июля в городах Витебск, Полоцк и Новополоцк пройдет XI форум регионов Беларуси и России. В этом году он посвящен теме «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства».

Форум проходит ежегодно под эгидой верхних палат российского и белорусского парламентов. Сегодня состоятся заседания тематических секций форума. Фарид Мухаметшин планирует принять участие в работе секции по вопросам развития межрегионального сотрудничества.

Завтра председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Совета Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретятся с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и России. Во второй половине дня 28 июня состоится пленарное заседание Форума с участием руководителей органов государственной власти, профильных министерств и ведомств, предприятий и организаций, представителей деловых кругов Беларуси и России.

Главными задачами Форума являются углубление интеграционных процессов Союзного государства, укрепление межпарламентских, торгово-экономических и гуманитарных связей Беларуси и России, расширение деловых контактов, развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

От нашей республики участие в форуме также принимают торгово-экономический представитель Татарстана в Беларуси Ильхам Кашапов, руководитель общественной организации белорусов Казани «Спадчына» («Наследие») Сергей Маруденко и другие официальные лица.

В конце прошлого года раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым. Они обсудили состояние татарстано-белорусского сотрудничества и наметили перспективные направления совместной работы.

Разиль Самигуллин