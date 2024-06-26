Международную выставку «Россия» посетили 17 млн человек

Фото: Дарья Пинегина

На Международной выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, побывали уже 17 млн человек. Юбилейным посетителем стал Егор Морозов из Волгограда, который приехал на выставку с женой Ольгой и двумя детьми — Андреем и Иваном, рассказал RT.

Они поделились своими впечатлениями от посещения выставки:

— Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую, — сказал Егор. За свой визит семья получила подарки от выставки и правительства Нижегородской области. Им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область.

По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, сейчас на выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тыс. человек в сутки. С 15 июня выставку успели посетить 1 млн человек. Прошлым юбилейным гостем стала семилетняя девочка из Москвы, которой подарили путевку в Самарскую область.