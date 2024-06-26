Международную выставку «Россия» посетили 17 млн человек
На Международной выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ, побывали уже 17 млн человек. Юбилейным посетителем стал Егор Морозов из Волгограда, который приехал на выставку с женой Ольгой и двумя детьми — Андреем и Иваном, рассказал RT.
Они поделились своими впечатлениями от посещения выставки:
— Мы рады побывать здесь и увидеть все вживую, — сказал Егор. За свой визит семья получила подарки от выставки и правительства Нижегородской области. Им вручили сертификат на трехдневное путешествие в Нижегородскую область.
По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, сейчас на выставке максимальный поток гостей — не менее 100 тыс. человек в сутки. С 15 июня выставку успели посетить 1 млн человек. Прошлым юбилейным гостем стала семилетняя девочка из Москвы, которой подарили путевку в Самарскую область.
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