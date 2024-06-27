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В России могут ввести стипендию для студентов вузов, которые являются родителями дошкольников

08:21, 27.06.2024
В России могут ввести стипендию для студентов вузов, которые являются родителями дошкольников
Фото: Динар Фатыхов

В Минобрнауки России предложили создать ежемесячную стипендию в размере МРОТ для студентов вузов, которые являются родителями дошкольников, сообщает ТАСС.

По инициативе выплату планируется включить в нацпроект «Семья». В 2024 году МРОТ составляет 19,2 тыс. рублей, а в следующем году он может превысить 22 тыс. рублей.

Для поддержки молодых родителей 17 июня в Госдуме также предложили ввести запрет на отчисление молодых матерей из высших учебных заведений. Инициатива была высказана первым заместителем председателя комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой.

Разиль Самигуллин

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