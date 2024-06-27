На туристические нацпроекты планируют потратить 3,5 трлн рублей

Фото: Галия Шакирова

На стратегической сессии правительства по туризму были представлены материалы, согласно которым совокупные расходы на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» с 2025 по 2030 год могут составить 3,56 трлн рублей. Из федерального бюджета на эти цели предлагается выделить 501,1 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Из внебюджетных источников правительство планирует привлечь 2,8 трлн рублей. Предполагается, что регионы направят на осуществление проекта 260 млрд рублей из местного бюджета. Всего в рамках нацпроекта планируется реализовать 15 мероприятий.

Национальный проект будет состоять из пяти федеральных:

«Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;

«Пять морей и озеро Байкал»;

«Производство отечественной продукции для туристской индустрии»;

«Туристическая привлекательность страны»;

«Кадры для туризма».

Однако Минэкономразвития отмечает возможные риски. Среди них — повышение ключевой ставки и, как следствие, недофинансирование программы льготного кредитования. Еще одним препятствием для развития отрасли может стать резкое укрепление рубля, которое приведет к росту выездного туризма и снижению внутреннего.

В настоящее время на реализацию мероприятий национальных проектов в Татарстане определили лимит в размере 32,7 млрд рублей. В мае республике дополнительно выделили 284 млн рублей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Разиль Самигуллин