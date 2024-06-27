В начале июля по ряду домов Казани на две недели отключат горячую воду

Фото: Динар Фатыхов

С 2 по 16 июля в некоторых домах Казани будет отключена горячая вода. Отключение связано с проведением опрессовки и ремонта сетей водоснабжения. Об этом сообщает мэрия города.

— В первую половину июля испытания пройдут на магистральных и квартальных теплосетях, — сказано в сообщении мэрии. — В результате испытаний в жилых домах этой зоны сначала понизится давление горячей воды, затем прекратится ее подача.

С полным списком домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

